Almeida valora a Ortega Smith, expulsado de la Ejecutiva de Vox, como "una persona coherente con sus ideas"

1038650.1.260.149.20251224125215 Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith - VOX - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, como "una persona coherente con sus ideas" después de que haya sido expulsado de la Ejecutiva de su partido tras meses de relación tirante con la formación política que preside Santiago Abascal.

"Lo único que puedo decir de Javier Ortega es que creo que es una persona consecuente, coherente con sus ideas y que ser consecuente y coherente al final en la vida siempre paga", ha trasladado a la prensa tras felicitar las fiestas a los servicios esenciales que están de guardia esta Nochebuena.

Sin obviar los "enfrentamientos" que ambos han mantenido, Almeida ha apreciado "ser consecuente y coherente", algo que "siempre hay que apreciarlo en cualquier persona, tenga la ideología o pertenezca al partido que pertenezca". "Al final la coherencia siempre paga en la vida", ha reflexionado.