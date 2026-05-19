Almeida valora la profesionalidad de la Policía y está seguro de que "estará a la altura" durante la visita del Papa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El proy - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor la profesionalidad de la Policía Municipal y ha mostrado su seguridad de que el Cuerpo "estará a la altura" durante la visita del Papa León XIV.

Almeida ha contestado así desde la presentación de la imagen con la que la ciudad dará la bienvenida al Papa y después de que algunos de los principales sindicatos de Policía Municipal de Madrid hayan advertido de que "no se puede garantizar adecuadamente" el servicio ni la seguridad en la capital durante los días previstos para la visita con eventos multitudinarios en la ciudad.

"Valoramos enormemente la profesionalidad que tiene la Policía Municipal de Madrid, que es una de las claves para que Madrid dé la imagen que va a dar porque contamos con esos grandísimos servidores públicos. Estoy seguro de que la Policía de Madrid estará a la altura de esta ciudad y de los ciudadanos y de su propia historia y trayectoria durante la visita del Santo Padre", ha concluido.