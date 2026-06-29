Almeida valora la "valentía" del regreso de Marta Higueras a la política madrileña y le pide propuestas "para construir"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado positivamente el regreso de Marta Higueras a la política de la capital, destacando su "valentía", y le ha pedido que formule a los madrileños propuestas "para construir", desde "sus postulados y desde sus ideas".

"Me parece muy bien que en los momentos que vive la política haya personas valientes que decidan dar un paso adelante, defender sus ideas y hacerlo en un ambiente tan difícil como el que tenemos hoy", ha señalado ante los medios de comunicación tras un acto en Contemporánea Condeduque.

Higueras, la que fuera mano derecha de la exalcaldesa Manuela Carmena, ha presentado este lunes 'Independientes por Madrid', "un proyecto municipalista e independiente absolutamente centrado en Madrid" porque "no va de bloques ni de bandos".

Martínez-Almeida ha afirmado que "hay que respetar a todas aquellas personas que quieren entran en política", especialmente a las que tienen "una experiencia política", y ha pedido que lo hagan "con alternativas y propuestas para construir, y no simplemente para destruir".

HIGUERAS INFORMÓ AL ALCALDE EN UNA REUNIÓN

El alcalde ha confirmado que Marta Higueras le informó acerca de su intención de volver a la política madrileña en una reunión que mantuvo con él hace "aproximadamente dos meses", algo que le pareció una "cortesía" por su intención de empezar "desde el respeto y la educación".

"Hablé con Marta Higueras porque tuve una reunión con ella en la que precisamente lo que me expuso es que quería volver a participar en política, que le parecía que era una cortesía que lo supiera el alcalde de Madrid. Y en aquel momento, aunque no lo había confirmado, ella entendía que sería el probable candidato del Partido Popular y, por tanto, a mí empezar desde la cortesía, el respeto y la educación siempre me parece que es un buen comienzo", ha manifestado.

RECHAZA TENER QUE ELEGIR "ENTRE SÁNCHEZ O ZAPATERO"

En este sentido, el primer edil de la capital cargado contra el PSOE por obligar a los madrileños a elegir entre la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, a quien ha acusado de ser "la más fiel" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o su portavoz adjunta, Enma López, "una colaboradora estrecha" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y quien anunció recientemente su intención de presentarse a las primarias de su formación para postularse como candidata a la alcaldía.

"¿A quién elegimos? ¿A Reyes Maroto, que es la ministra más leal a Sánchez, o a Enma López, que todos sabemos que fue colaboradora estrecha de José Luis Rodríguez Zapatero y al mismo tiempo también de Santos Cerdán? Los madrileños no tenemos que elegir entre corrupción a un lado y corrupción a otro, los madrileños queremos elegir un proyecto limpio, transparente y honesto", ha añadido.

El alcalde ha lamentado que estas "trifulcas internas" del resto de grupos municipales que conforman el Pleno del Ayuntamiento "ensucien" el Debate de Estado de la Ciudad de Madrid, que se celebrará este martes. En este sentido, ha criticado también a Más Madrid, "otro grupo municipal en el que se produce una renovación del 70% de los concejales en una trifulca interna en las primarias".