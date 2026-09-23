Almeida vaticina que "la izquierda va a querer reventar las calles", con Sindicato de Inquilinas como "punta de lanza"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), durante la presentación de la nueva flota de SAMUR-Protección Civil, en la Jefatura Superior de Policía Municipal de Madrid, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La nueva flota de SAMUR-Prot - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado que "la izquierda va a querer reventar las calles" ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, con Sindicato de Inquilinas como "punta de lanza".

Así lo ha expresado desde la Casa de Campo después de que ayer el Sindicato de Inquilinas lanzaran folletos contra la especulación inmobiliaria a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. "Respecto a lo que pasó ayer... quedan ocho meses para las elecciones y cada día que pase la izquierda va a intentar reventar las calles de esta ciudad", ha augurado.

"No tienen otro proyecto, ni tienen nada más que ofrecer a los madrileños que reventar las calles, que reventar los actos de la presidenta, que reventar los actos del alcalde. No tienen otro proyecto", ha acusado.

Para Almeida el Sindicato de Inquilinas "es la punta de lanza de la izquierda de lo que la izquierda va a hacer en los 245 días que quedan hasta las elecciones".