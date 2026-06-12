Almeida ve "compatible" un espacio para jóvenes con el reconocimiento al edificio inmortalizado por Robert Capa

Archivo - Peironcely 10 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que es "compatible" el proyecto que maneja el Ayuntamiento de crear un espacio de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años en Peironcely 10, el edificio de Vallecas que el fotógrafo Robert Capa catapultó a la Historia, con el reconocimiento al inmueble.

El Gobierno de España ha declarado Lugar de Memoria Democrática Peironcely 10, el edificio de Vallecas en el que Capa inmortalizó el horror de los bombardeos de la Guerra Civil sobre Madrid.

Según traslada el BOE, el uso actual del conjunto no se verá alterado, aunque cualquiera en el futuro deberá ser compatible con "la preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación".

El Ayuntamiento ya anunció para este inmueble el nuevo Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, un espacio de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años, que prevé abrir en 2028.

"Nosotros tenemos un proyecto muy claro para la casa de Robert Capa. Respetamos sin lugar a dudas el valor patrimonial y entendemos que tiene que honrarse la memoria de Robert Capa y que, al mismo tiempo, es compatible con hacer un proyecto dirigido especialmente a los jóvenes de un barrio que todos sabemos que tiene condiciones de vulnerabilidad importantes", ha trasladado a la prensa.

A Almeida le llama la atención que sea "la primera vez que por la izquierda" se les "critica por un proyecto social". "Yo no creo que haya que elegir entre Robert Capa y los jóvenes que peor lo están pasando, creo que es compatible el respeto a Robert Capa con que los jóvenes puedan tener una salida de futuro", ha indicado, instando a no caer en "lo que hace la izquierda, eso de aquí o blanco o negro".