Almeida ve de "coña marinera" que se intente "justificar" un collar de 300.000 euros como "regalo de cortesía"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la visita apostólica del Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "coña marinera" que se intente justificar "un collar de 300.000 euros" como "regalo de cortesía" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Los mismos que quisieron criminalizar por un bolso a Rita Barberá nos digan ahora que un collar de 300.000 euros es lo más normal del mundo que a uno le regalen es una coña marinera", ha censurado.

El primer edil ha sostenido, en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, que "cualquiera que recibe un collar de 300.000 euros sabe perfectamente lo que tiene que hacer con ese collar, sabe perfectamente por qué le regalan ese collar y sabe lo que se espera a cambio".

El alcalde ha insistido en que "la gente no es tonta" y sabe distinguir entre "un regalo de cortesía" y "un collar de 300.000 euros". "La gente no recibe collares de 300.000 euros y los guarda en una caja fuerte", ha señalado Almeida.

Almeida ha cuestionado que se justifique, según ha dicho, que en el caso de Zapatero se trataba de "un viaje" o "una cortesía" y que no había obligación de declararlo ni de decir nada.

"Ya es una tomadura de pelo que tengamos que aguantar que ahora se justifique que lo de Zapatero es porque recibió un viaje, una cortesía y que no tenía obligación ni de declararlo, ni de decir nada, ni de recibirlo y de ahí a la caja fuerte", ha afirmado.

A su juicio, este tipo de explicaciones son una de las razones por las que la izquierda tiene "cada vez menos aceptación". "Lo de que nos tomen por tontos cada vez nos fastidia más", ha concluido.