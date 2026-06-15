Almeida ve en la encuesta que apunta a nueva mayoría absoluta un aval, pero avisa: "No cabe caer en autocomplacencia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado este lunes los datos de la encuesta de GAD3 que daría al PP 30 concejales en el Ayuntamiento si hoy se celebrasen elecciones municipales, uno más que los 29 obtenidos en los comicios de 2023, y ha asegurado que el sondeo refleja que los madrileños "valoran" el trabajo del Gobierno municipal.

"Hay un 61% de la ciudad que entiende que se está gestionando bien o muy bien. Creo que vamos en la buena línea", ha señalado Almeida en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles.

No obstante, el regidor ha advertido de que estos datos no deben llevar al equipo de Gobierno a caer en la "confianza" ni en la "autocomplacencia", especialmente cuando falta menos de un año para la próxima cita electoral.

"Lo que tenemos que hacer es trabajar aún más duro para finalizar todos los proyectos que tenemos en esta ciudad, que son numerosos", ha afirmado Almeida, quien también ha apuntado a la necesidad de ofrecer a los madrileños, de cara a los próximos comicios, "el programa electoral que necesite la ciudad de Madrid".

En concreto, el sondeo apunta a que la composición del Pleno, formado por un total de 57 concejales, quedaría con 30 ediles para el PP, apuntalando así su mayoría absoluta con uno más respecto a 2023; 11 para Más Madrid y 10 para el PSOE, que perderían ambos un asiento; y 6 para Vox, que suma de este modo un concejal más a los 5 que ya tiene.

El alcalde ha subrayado que una encuesta es una "foto fija" y que, aunque "a uno siempre le alegra que los datos sean buenos", eso no puede traducirse en relajación por parte del Gobierno municipal.

"Los madrileños se merecen mucho más que la autocomplacencia y, por tanto, nosotros vamos a continuar en la misma línea de trabajo que nos ha llevado a tener los datos que en estos momentos tenemos", ha concluido.