Almeida ve en Feijóo "a un presidente del Gobierno", una persona "que sabe de lo que habla y plantea soluciones"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre de 202 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve en el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "a un presidente del Gobierno", una persona "que sabe de lo que habla y plantea soluciones" desde "la seriedad, el rigor y la gestión".

Almeida siguió la participación de ayer de Feijóo en 'El Hormiguero' y ha dicho que vio a "una persona sólida a la que le preguntan por cualquier tema y tiene la capacidad de responder porque conoce los problemas que tiene España, tiene el diagnóstico preciso y soluciones".

"Yo lo que vi ayer es a un presidente del Gobierno", ha aseverado desde desde el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse). De Feijóo ha resaltado que "no escapa ni huye de ninguna pregunta, que es capaz de hablar sobre cualquier tema de los que afectan a los españoles, que tiene soluciones para eso y que es lo que los españoles están pidiendo". "Alguien que nos dé soluciones y no soluciones para sí mismo, que es lo que tenemos con Pedro Sánchez", ha enfatizado.

ARRANQUE DE LA CAMPAÑA EN CIBELES

El PP de Madrid arrancará esta tarde la campaña electoral en la Galería de Cristal con la participación de Almeida, la presidenta de la Comunidad y de la formación política en la región, Isabel Díaz Ayuso, la dos por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el uno al Senado, Pedro Rollán.

La elección del emplazamiento es "un mensaje a todos los madrileños porque en la casa de Cibeles caben todos". "Es ahí donde está la sede del Ayuntamiento, la sede de la Corporación municipal, donde nos sentamos todos los representantes de los madrileños y ese es el mensaje que queremos enviar, que en este proyecto cabemos todos", ha explicado el primer edil.

LA "BURLA" CON ÓSCAR PUENTE

Ya con la vista en el PSOE, Almeida no ha pasado por alto la permanencia del exministro Óscar Puente en la Diputación Permanente "cuando dijo que se iba de la política". "¿Qué tipo de responsabilidad política, qué burla y qué ofensa por parte del Gobierno no será que forme parte de la Diputación Permanente en estos momentos y que no haya renunciado a su acta de diputado?", se ha preguntado.

Incluso ha vaticinado que si Puente "sale elegido por Valladolid recogerá el acta" y "lo va a disfrazar diciendo que los vallisoletanos le han votado, que ha asumido su responsabilidad y que aquí paz y después gloria".