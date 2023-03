Almeida ve "imprescindible" reformar Ley de Capitalidad para que marco normativo recoja las "singularidades" de Madrid

Para que la capital pueda continuar creciendo y prestar servicios públicos



MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que es "imprescindible" reformar la Ley de Capitalidad, "un de los grandes objetivos para el próximo mandato", con la pretensión de que "se reconozcan, se atiendan" las "singularidades" de Madrid y sean trasladadas al marco normativo para que la capital siga creciendo y prestando servicios públicos de calidad.

Almeida busca de este modo "que el marco normativo en el que se mueve la ciudad de Madrid responda a su realidad económica, social, institucional; que responda a desafíos que tiene sin necesidad de crear figuras especiales, sino simplemente respetando el estado de las autonomías, reconocer las singularidades de Madrid, trasladarlas la marco normativo para seguir creciendo y mejorando servicios públicos".

Así lo ha trasladado ante los periodistas, tras la presentación de las nuevas bicicletas de bicimad, a quienes ha señalado que esta reforma de la Ley de Capitalidad ha de llevarse a cabo "de acuerdo con el Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid".

"Queremos hacerlo no para crear una situación especial o de trato especial a la ciudad de Madrid, sino para que la capital pueda seguir creciendo desde la mejor prestación de servicios públicos, y para eso es imprescindible reformar la Ley de Capitalidad", ha expresado a continuación.

Según ha explicado, en octubre de 2021 se dirigió al entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, "pidiendo la constitución de una comisión interadministrativa". "Finalmente hace unas pocas semanas me respondió y ya estamos en trámites de constituirla", ha celebrado.

Esta pretendida reforma, ha continuado, ha de llevarse a cabo "dentro del compromiso total y absoluto de Madrid con el modelo constitucional y por supuesto con el estado de las autonomías" pese a que "hay singularidades que han de ser trasladadas a la ley para que Madrid pueda seguir creciendo, pueda seguir prestando mejores servicios".

A modo de ejemplo, ha desgranado que "desde el punto de vista fiscal y normativo" esta modificación podrá "poder otorgar ventajas para que el distrito financiero sea el gran distrito empresarial de Europa" así como ha señalado que "no parece razonable que a Madrid se le apliquen las mismas tasas de reposición que a otros municipios en el ámbito de la Policía Municipal y que Madrid no pueda cubrir todas las vacantes porque no lo permite el Gobierno, o en el ámbito de infraestructura poder ejecutar carriles Bus VAO de acceso a la ciudad como el de la A2".