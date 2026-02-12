Almeida ve incoherencia en que izquierda no vea motivos para la medalla regional a EEUU pero sí para dársela a Bad Bunny

Bad Bunny durante su actuación en el mediotiempo de la NFL Super Bowl 60 - CHARLES BAUS/CONTACTOPHOTO

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado a la falta de coherencia de la izquierda porque, por un lado, no ven motivos para que la Comunidad entregue su medalla internacional a Estados Unidos porque "no ven motivos" pero sí para dársela a Bad Bunny, como ha propuesto Más Madrid.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamartín, el regidor ha justificado que la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso se ha tomado esa decisión ante una nación "que cumple 250 años y que es la democracia continua en vigor más antigua que hay en el mundo". Además es el país invitado en la Fiesta de la Hispanidad.

"Esta medalla no se entrega a un gobierno o a otro, se entrega a una nación, la nación de Estados Unidos, que cumple 250 años continuos de democracia y con la que tenemos estrechísimas relaciones", ha subrayado el primer edil, que ha recomendado a la izquierda que "deje de escandalizarse tanto por cuestiones que les debieran parecer normales".

En cuanto a Bad Bunny, Almeida ha recordado que "va a estar diez días en Madrid en la próxima primavera" y está seguro de que será "un éxito porque ya se han agotado las entradas". "Pero la misma izquierda que se queja de que no hay motivos para dársela a Estados Unidos o que no hay motivos para otras medallas internacionales de repente pone encima de la mesa la proposición sobre Bad Bunny... un poco de coherencia", ha reclamado.

Para Almeida, la izquierda ha improvisado el nombre del artista portorriqueño para "sacar un titular" y ha finalizado afirmando que espera asistir a uno de los conciertos de Bad Bunny, que "se van a disfrutar enormemente en la ciudad de Madrid".