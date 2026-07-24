Almeida ve "lógico" que el Gobierno asuma el mando único y afirma que la prioridad es luchar contra incendios

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado este viernes "lógico" y "razonable" que el Gobierno haya asumido el mando único de la emergencia por los incendios que afectan a varias comunidades autónomas, como Madrid, recalcando que la prioridad es "luchar contra la situación" y que "no aporta" ocuparse del delegado del Gobierno, Francisco Martín, por sus palabras en relación a la activación del nivel 3 de Emergencias.

Así lo ha señalado durante una visita al aparcamiento de Velázquez-Jorge Juan, donde ha reiterado la disposición del Ayuntamiento de Madrid a seguir aportando todos los medios humanos y materiales necesarios para las labores de extinción y apoyo a los evacuados.

Según ha detallado, hay prácticamente 100 efectivos del Ayuntamiento de Madrid trabajando junto con diversos vehículos, básicamente Policía Municipal, Bomberos y SAMUR Protección-Civil, "cada uno en el ejercicio de sus competencias dando apoyo logístico a todas aquellas personas que han tenido que ser desplazadas de sus lugares de residencia".

De igual modo, el Consistorio está también aportando material como puede ser, por ejemplo, camas, para que en los polideportivos se puedan descansar debidamente. "Y ese es un esfuerzo que hemos realizado desde ayer de forma inmediata, junto y en colaboración con la Comunidad de Madrid", ha recalcado.

"Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, ahora que ha asumido el mando de la emergencia, para seguir aportando medios y para seguir aportando a aquellos que se consideren que puedan ser necesarios y que estén al alcance del Ayuntamiento", ha agregado.

Al hilo, ha señalado que todos deben hacer ese esfuerzo para afrontar una realidad como estos incendios que vienen de dos comunidades autónomas. Además, se ha referido al incendio que afecta al municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, donde las condiciones climatológicas como el viento y el calor tan intenso están haciendo difícil poder atacar esos incendios. "Pero que en la colaboración entre todos estoy seguro de que seremos capaces de poder definitivamente poder acabar con estos incendios", ha confiado.

"NO APORTA"

Almeida ha evitado entrar en polémica por las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sobre la activación del nivel 3 de emergencia y ha asegurado que "ocuparse del delegado del Gobierno no aporta y no ayuda a la solución de lo que está pasando en estos momentos ni a la angustia de las más de 10.000 personas que están desplazadas". "Creo que es perder el tiempo porque la única prioridad es luchar contra la situación que hay en estos momentos", ha insistido.

"Creo que es difícil pedir una justificación cuando todos sabemos que son dos incendios que vienen de comunidades autónomas distintas y que avanzan hacia la Comunidad de Madrid, que es un incendio en San Martín de Valdeiglesias de una ferocidad tremenda, que todos sabemos que hay 12.000 evacuados y 12.000 desplazados", ha puntualizado.

"Creo que todo el mundo sabe perfectamente que cuando son tres las comunidades autónomas involucradas en esta situación parece lógico y razonable que sea el Gobierno de España el que tenga que asumir el mando único y al mismo tiempo que el mando único no se obstaculice por una cuestión meramente burocrática", ha agregado.

RESPALDA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Por otro lado, el regidor capitalino ha respaldado la decisión del Ejecutivo central de solicitar el Mecanismo Europeo de Emergencias y ha rechazado interpretar ese paso como un signo de incapacidad.

"El Gobierno de España hace bien porque cualquier medio que podamos sumar a la situación tan difícil que tenemos en estos momentos lo debe asumir cualquier Administración. Esto no es una cuestión de incapacidad operativa, sino de poder tener todas las condiciones operativas para poder concluir cuanto antes con una situación en la que hay aproximadamente 12.000 desplazados", ha señalado.

Así, ha subrayado que "no sobra ningún medio, sino que lo que hay que hacer es sumar todos los medios necesarios, hacerlo desde la cooperación y la colaboración institucional".

Preguntado por la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alcanzar un pacto de Estado frente a los incendios forestales, Almeida ha reconocido que estos siniestros son "cada vez más voraces", pero ha expresado su "profundo escepticismo" ante ese planteamiento.

"El presidente del Gobierno lo que debería mostrar es una voluntad sincera de poder llegar a algún tipo de acuerdo o el poder llegar a algún tipo de pacto en el cual se puedan fundamentalmente incrementar los medios que sean necesarios para poder luchar contra los incendios y para poder atacar los incendios desde el primer momento y que por tanto haya una colaboración incluso superior a la que hay en estos momentos entre las administraciones", ha dicho.

"Pero la apelación a acuerdos por parte del presidente del Gobierno tengo que reconocer que a mí me genera un profundo escepticismo. Entre otras circunstancias, porque esto ya lo dijo el presidente del Gobierno, si no me equivoco, el año pasado", ha reprochado.

A su juicio, si el Ejecutivo tiene una voluntad real de alcanzar un acuerdo debe presentar propuestas concretas. "Usted es el presidente del Gobierno, ponga lo que tenga que poner encima de la mesa y, a partir de ahí, se podrá discutir", ha manifestado, reprochando que no basta con reclamar un gran acuerdo cada verano sin concretar medidas.