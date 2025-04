Almeida ve a Maestre "desesperada" y le pregunta "cómo se van a legalizar 15.000 VUT si se van a prohibir"

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ve a la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Rita Maestre, "desesperada" y "sobreactuando", para preguntarle cómo se van a legalizar 15.000 viviendas de uso turístico (VUT) si se van a prohibir con la inminente aprobación del Plan Reside, si no en el Pleno ordinario sí en uno extraordinario en las próximas semanas.

"¿Cómo vamos a legalizar 15.000 viviendas de uso turístico si las vamos a prohibir, si la normativa que vamos a aprobar lo que prohíbe es que esas 15.000 viviendas estén en comunidades de vecinos?", ha preguntado Almeida desde CentroCentro, donde ha recorrido la muestra 'Madrid metrópoli. El sueño de Antonio Palacios'.

Reaccionaba así a unas palabras de Maestre en las que aventuraba que el alcalde "decretará una amnistía" a las VUT ilegales después de que 'El País' haya publicado que el Gobierno municipal encargó un estudio a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre los pisos turísticos. "Es un informe que nos ha costado a todos los madrileños 90.000 euros de dinero público", ha lamentado.

Lo primero que ha preguntado Almeida al principal grupo de la oposición es "por qué no estuvieron en la sesión del Observatorio de la Vivienda donde se presentó este informe". "¿Por qué hicieron dejación de funciones?", ha insistido, para atacar al equipo de Maestre por su "mentira continua".

Así, se ha referido al informe de la Rey Juan Carlos, "entregado en febrero de este año", negando la cuantía de su coste apuntada por Más Madrid. "Han triplicado el coste. Entiendo que ellos tenían sobrecostes continuos cuando estuvieron en el Gobierno pero los demás no los tenemos", ha lanzado. Todo ello para exigir a Maestre "que respete la universidad pública, cuando ahora tanto se habla de ella, porque el primer paso para el deterioro de la universidad pública es hacer una crítica infundada".

"RITA MAESTE ESTÁ DESESPERADA"

"Rita Maestre está desesperada porque leímos en el 'New York Times' que el epicentro de la crisis de la vivienda en Europa es Barcelona, cuando me ha venido exigiendo que aplique las mismas políticas de Barcelona en materia de vivienda", ha afirmado. Esto lleva a que la portavoz de Más Madrid esté "sobreactuando en este tema", ha indicado Almeida.

En este punto se ha preguntado "por qué ellos no lo hicieron", por qué la izquierda no aprobó una normativa como la que está a punto de aprobar el equipo de Gobierno "que prohíbe las viviendas de uso turístico en comunidades de propietarios". "Y claro, cuando es este equipo el que toma esa medida, pues hay que acudir a la mentira y al intento de engañar a los ciudadanos, al intento de asustar", ha reprochado.

Martínez-Almeida no ha obviado que "la de la vivienda es la crisis más importante que hay que afrontar en todas las ciudades". "Ahora hay dos posibilidades, o ser el epicentro de la crisis europea de la vivienda con las políticas de Barcelona o ser la ciudad de Europa que está en condiciones de construir más vivienda y más rápido en los próximos años en Europa, que es la ciudad de Madrid", ha planteado.

"NO LES VOY A MENTIR, NO SOY PEDRO SÁNCHEZ"

El alcalde ha remarcado que no puede decir a los madrileños que mañana se les va a poder solucionar el problema de la vivienda. "No les voy a mentir, no soy Pedro Sánchez, el que dijo hace dos años que iba a construir 180.000 viviendas y no se ha visto ninguna en la ciudad de Madrid", ha lanzado.

Sí ha destacado que el Ayuntamiento de Madrid "ha ejecutado 850 millones de euros en los últimos cuatro años, que ha desbloqueado desarrollos urbanísticos que pueden permitir la construcción de 140.000 viviendas, que ha simplificado normativa, que ha bajado los impuestos, que nunca ha sido tan fácil construir ni tan rápido desde el punto de vista administrativo en la ciudad de Madrid como lo es en estos momentos y que nunca ha habido tanto suelo de oferta en la ciudad de Madrid como hay en estos momentos para construir vivienda". Frente a los 850 millones invertidos por la capital, el Gobierno central "ha invertido 19", ha contrastado.

HASTA 177 VIVIENDAS DUPLICADAS EN EL DOCUMENTO DE BUSTINDUY

Martínez-Almeida ha vuelto a referirse al documento enviado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asegurando que "es tan riguroso que hay 177 viviendas que están duplicadas". "Es para que nos hagamos una idea de cuál es el rigor con el que se ha realizado ese informe y qué es lo que se pretendía", ha criticado.

"No sólo se limitaron a fusilar la página web de Airbnb, por cierto, sin dar direcciones más que en unos 1.300 o 1.400 pisos y de esos el 40% ya están inspeccionados por el Ayuntamiento", ha añadido, después de cargar contra la "maniobra propagandista" de Bustinduy.

Esto le ha llevado a recordar que "Barcelona, con la mitad de población, tiene 20.000 viviendas de uso turístico, 10.000 legales y 10.000 ilegales, es decir, ha dado muchas más licencias legales que Madrid, pero es que tiene un número de ilegales que es el 70% de las que tiene Madrid con el 50% de población" más. "Pero a Barcelona no se ha dirigido", ha rematado.