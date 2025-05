Almeida ve a PSOE "ausente" no solo de Dos de Mayo sino "de la realidad de Madrid" y centrados "en su corrupción masiva"

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve al PSOE "ausente de la realidad" de la ciudad y la región y no solo del acto institucional del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol.

"Están tan centrados en sí mismos, en sus problemas, en su corrupción masiva, que están completamente ausentes de la vida de los madrileños", ha cargado el regidor ante los medios de comunicación al ser preguntado por la ausencia de los socialistas, que han organizado un acto paralelo en la Rosaleda del Parque del Oeste.

Ha reivindicado una un Gobierno de la Comunidad de Madrid que está posibilitando que "Madrid pase el mejor momento de su historia y los madrileños eso lo reconocen", en alusión a las encuestas publicadas este viernes que sitúan a Ayuso ampliando su mayoría absoluta.

Frente a ello ha situado una "izquierda que solo quiere poner palos en las ruedas, a una izquierda que no quiere arrimar el hombro y a una izquierda que está todo el día triste, que está todo el día amargada" "Una izquierda que no es capaz de entender el sentimiento que tienen los madrileños, que es que tenemos problemas, pero que tenemos una gran región, que tenemos una gran ciudad y que entre todos somos capaces de tener cada día un futuro mejor", ha planteado, quien cree que no se quieren "apuntar" a "ese futuro".

También ha cargado contra el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sobre quien ha afirmado que "no parece extraño que sea el líder político menos valorado" en esas encuestas.

"Es difícil ser el líder político menos valorado con apenas unos meses en el cargo aquí. Ha conseguido esa hazaña, igual que consiguió la hazaña de los peores resultados del Partido Socialista en Castilla y León", ha ironizado José Luis Martínez-Almeida.

Por último, ha insistido en que la ausencia del PSOE no es "solo en esta Puerta del Sol" sino que es "clamorosa" en "toda la Comunidad de Madrid" y a eso "obedecen los resultados electorales".