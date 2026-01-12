Almeida ve "razonable" un pacto de Estado de defensa porque política internacional no puede hacerse "a salto de mata"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en un encuentro informativo sobre el fin de las obras en Valdebebas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "razonable" un pacto de Estado en materia de defensa, como el propuesto por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque la política internacional no puede hacerse "a salto de mata".

Feijóo ha emplazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a explicar los detalles de la operación en Ucrania "al detalle" y "euro a euro, sin eufemismos, sin ambigüedades" y "sin trampas semánticas", concretamente, cuánto van a gastar en defensa, cuántos años y de dónde van a sacar el dinero "si no tienen presupuestos". "Que lo expliquen todo, que le pidan permiso al Congreso", ha demandado el líder de los 'populares'.

Desde la Casa de la Villa y sobre un potencial pacto de Estado en defensa, el primer edil lo ha calificado de "razonable" y más en el escenario internacional actual, "con la necesidad de incrementar el gasto de defensa".

"Parece lógico que tanto el PSOE como el PP pudieran llegar a un pacto de Estado porque el PSOE necesita los votos del PP para sacar adelante las iniciativas que pretende, pero esto no puede ser un tragalá. Esto necesita estabilidad en el tiempo, necesita predictibilidad y la capacidad de que pudiera haber ese pacto de Estado", ha defendido Almeida.

El madrileño ha instado al Gobierno de Sánchez a decidir "si prefiere seguir tirando a trancas y barrancas o si, por el contrario, prefiere que una cuestión determinante como es la defensa nacional en el escenario en estos momentos en el mundo es una cuestión que definitivamente entiende que es de Estado y que se puede llegar a un acuerdo".

"A mí me parece que es saludable la iniciativa de Alberto Núñez Feijóo y es el Gobierno el que tiene la pelota en su tejado porque no parece conveniente en el escenario internacional en el que vivimos que la política de defensa se haga a salto de mata y a iniciativa del interés particular que en cada momento pueda tener el Gobierno de turno", ha advertido.