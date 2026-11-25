Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de apertura de campaña de las elecciones europeas del 9J, en el Parque Eva Duarte de Perón, a 24 de mayo de 2024, en Madrid (España). Este es el primer acto de campaña electoral d - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a militantes, simpatizantes y votantes no caer en desmoralizaciones, en desmovilizaciones ni en falsas remontadas de otros partidos, una petición que ha hecho recordado sus tiempos de opositor a la Abogacía del Estado echando mano de la velocidad con la que 'cantaba' los temas.

En el mitin que el PP ha organizado en la Caja Mágica, con el presidente de los 'populares' y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo; la número 2 por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, Almeida ha puesto el foco en la importancia de este domingo, cuando se celebren "las elecciones más importantes de España desde que se aprobó la Constitución de 1978".

"Son las elecciones en las que nos jugamos un punto de ruptura; son las elecciones en las que nos jugamos entre la democracia y el sanchismo; son las elecciones en las que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, en las que tenemos que asumir la responsabilidad de volver a salvar a España como lo hizo José María Aznar en 1996, como lo hizo Mariano Rajoy en 2011 y como lo va a hacer Alberto Núñez Feijóo en 2026", ha declarado.

Tirando de ironía, Almeida se ha dirigido al auditorio de la Caja Mágica para bromear diciendo que si había pronunciado su discurso rápido, "más rápido va a desmontar el sanchismo Alberto Núñez Feijóo y a ejecutar la reconstrucción nacional a partir del 29 de noviembre".

Su mensaje ha sido claro. "Que no nos desmoralicen, que no jueguen con la remontada porque son muy mentirosos, mucho, mienten de día, de noche, despierto, dormido, mienten. ¿Por qué Pedro Sánchez habla de remontada si (José Félix) Tezanos dice que están diez puntos por delante? ¿Quién miente? ¿Sánchez, Tezanos? Los dos y con vuestro dinero", ha lanzado.

"Que no os desmoralicen. Buscan que nos desmovilicemos, que no vayamos a votar pero vamos a ir todos a votar el 29 de noviembre. Vamos a propiciar ese cambio que necesita España y lo vamos a hacer de la mano de Alberto Núñez Feijóo", ha instado.

Las últimas palabras de su intervención han sido para Feijóo y las ha dirigido como "fiel peregrino jacobeo que va desde la capital de España a la capital de Europa todos los años". "Te deseo buen camino porque tu buen camino será el buen camino de España y de los españoles", se ha despedido.