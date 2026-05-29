Almeida vuelve a exigir elecciones a Sánchez y que se deje de "gayoladas" como decir que podría convocar y ganar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones y que se deje de "gayoladas" como decir que en una hipotética cita con las urnas no sólo saldría victorioso sino que podría ganar en parlamentarios.

Desde la Feria del Libro, donde ha recomendado 'Todos los hombres de Sánchez', de la periodista Ketty Garat, el regidor ha arremetido contra un Sánchez que "el otro día dijo la gayolada esa de que podría convocar elecciones y seguir que ganar en parlamentarios". A lo que ha sumado la "contradicción" de querer estabilidad pero no convocar elecciones a pesar de que supuestamente ganaría en diputados.

"Miente en cada frase que dice y lo que tiene que hacer es convocar elecciones", ha instado. Almeida ha pasado a poner el foco en el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que trabaja por "construir el único partido en España que tiene una amplia mayoría social". "Somos la única garantía de estabilidad y la única mayoría social que en estos momentos hay en España", ha subrayado.

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