Almeida ya vaticinó la litigiosidad por el "sanchazo" de basuras, impuesto por un Gobierno que les ha "dejado tirados"

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que ya vaticinó la alta litigiosidad por el "sanchazo" de basuras, impuesto por un Gobierno central que les ha "dejado tirados" en lo que a claves para la configuración de la tasa se refiere.

Desde Chamberí, donde se ha celebrado la Junta de Gobierno, Almeida ha insistido en que tuvieron que asumir el "sanchazo" por "imperativo legal". "Tengo muchas ganas de saber cuáles son las sentencias de los tribunales porque cada Ayuntamiento hemos tenido que actuar según nuestros propios criterios, según nuestro mejor saber y entender porque el Gobierno de España no decía absolutamente nada de la configuración de la tasa, del hecho imponible, de las posibles exenciones, de las reducciones, de la forma de cálculo de la tasa, nada", ha condenado.

"El Gobierno de España nos han dejado tirados, nos ha impuesto una obligación de ley y nada más. Y por eso desde el primer momento dije que iba a haber reclamaciones y demandas", ha trasladado a los periodistas, después de defender que su equipo "lo ha hecho de la forma que procede, actuando conforme a derecho".

"LA FALTA DE VERGÜENZA" DE LA IZQUIERDA

En este punto ha pasado a cargar contra los grupos municipales de izquierdas. "Que ahora Más Madrid y PSOE estén haciendo campañas de impugnación judicial lo único que revela es su falta de vergüenza, su falta de credibilidad, su falta de coherencia y su falta de valentía para decirle a los madrileños que la tasa de basuras existe porque ellos la han puesto y obligan a los ayuntamientos", se ha dirigido a los portavoces de la oposición Eduardo Rubiño y Reyes Maroto.

Almeida también les ha afeado que las dos formaciones "ahora digan a los madrileños que se vayan a impugnarlas a los tribunales". "Nosotros no tenemos ningún problema, vivimos en un Estado de Derecho, cualquiera que quiera recurrir la tasa de basuras puede acudir a los tribunales, previo a acudir a la vía administrativa, y serán los tribunales los que digan", ha concluido.