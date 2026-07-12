Ampliar el Carné Joven desde los 12 años impulsará la participación, acceso a descuentos y beneficiará a las familias

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la renovación del convenio de colaboración del Carné Joven de la comunidad de Madrid, en CaixaBank All in One, a 23 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Carnet - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del Carné Joven de la Comunidad de Madrid incrementará el número de beneficiarios y fomentará la participación más temprana de la población joven, lo que a su vez se traducirá en un efecto positivo sobre la economía de las familias.

Así se desprende del informe del impacto de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad sobre el proyecto de orden por la que modifica la edad de acceso al carné joven de los 14 a los 12 años, al que ha tenido acceso Europa Press.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que lidera Ana Dávila, ha abierto el trámite de audiencia e información pública. El plazo para realizar alegaciones ha comenzado esta semana y finalizará el próximo viernes 24 de julio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta medida en el Debate del Estado de la Región del año pasado con la intención de ponerla en marcha este año. Este servicio permite a los madrileños disfrutar de descuentos en cerca de 2.000 establecimientos en áreas como formación, transportes, ferias, restauración, moda y complementos, museos, festivales, musicales o parques de atracciones.

Esta modificación no va a tener un impacto significativo desde el punto de vista económico, ni sobre la competencia, ni presupuestario, ni en el resto de los ámbitos considerados. Solo podría suponer un incremento de las cargas administrativas al aumentarse el número de solicitudes del carné joven.

Al ampliar su acceso, se respeta el principio de proporcionalidad, ya que la ampliación del acceso al programa a jóvenes de 12 y 13 años no introduce cargas adicionales ni modifica aspectos sustanciales de la regulación vigente, sino que permite que los nuevos titulares disfruten de los mismos descuentos y ventajas que los jóvenes de 14 a 30 años.

La Comunidad de Madrid aumentó el año pasado un 12% en número de usuarios del Carné Joven con respecto a 2024, lo que supone un total de más de 78.800 nuevas altas. En la actualidad, el 54% de este sector de población en la región es titular de este documento que es gratuito, personal e intransferible. Un total de 744.161 madrileños de entre 14 y 30 años se benefician de esta medida para acceder a servicios y descuentos en toda España y en más de 40 países europeos.