Amyts dice que la prórroga de los contratos sanitarios es "obligada" si Madrid quiere cumplir la desescalada

Son necesarias 26.000 camas en Madrid según lo fijado en el BOE y sin personal "es imposible". Apunta que tendrá que extenderse su contrato más allá de diciembre

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico Amyts ha recibido de forma positiva la decisión de la Comunidad de Madrid de prorrogar los contratos del personal de refuerzo contratado para hacer frente a la pandemia del coronavirus hasta diciembre, pero ha enfatizado que es una medida que adopta "obligada" por las condiciones del Ejecutivo central para acceder a las fases de desescalda.

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, para añadir además que seguramente la extensión de estos contratos debe hacerse "abierta" para su prolongación más allá del cierre de 2020, dado que aún se desconoce cómo evolucionará la pandemia del coronavirus en otoño e invierno, que además se juntará con la campaña de la gripe estacional.

Para Ezquerra, la situación de la plantilla en el plano médico debe sustentarse en el refuerzo de efectivos para hacer frente a la lista de espera de actividad programada pospuesta que va a llevar "mucho tiempo" aligerar.

Además, ha subrayado que la medida de prolongar hasta diciembre los contratos del personal contratado por el Covid-19 que ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es una "rectificación obligada" por las directrices de desescalada marcadas por el Ejecutivo central, a través del Boletín Oficial del Estado.

Concretamente, Amyts estima que con las directrices del Ejecutivo central para cumplir las fases de desescalada, Madrid necesita tener habilitadas entre 25.000 a 26.000 camas de agudos y un millar de camas específicas UCI, en proporción a su población.

"La Comunidad de Madrid ha caído en que el BOE especifica 26.000 camas y sin esta renovación de contratos no puede cumplir los criterios de desescalada. Es una rectificación obligada por el BOE", ha subrayado.

Por otro lado, ha manifestado que ayer mismo remitió una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud y que la postura de este departamento seguía siendo el prorrogar solo hasta mayo y "excepcionalmente" hacer contrataciones, siempre bajo informe vinculante de las diferentes gerencias de los centros.

Por tanto, ha señalado que ahora el Ejecutivo autonómico cambia de criterio. "A veces un político tiene que saber rectificar: decir 'me he equivocado y he cambiado de opinión", ha agregado Ezquerra en un vídeo en redes sociales.

El secretario general de Amyts ha apuntado que llevan semanas pidiendo esa renovación de personal sanitario, así como la contratación de nuevos residentes que terminan sus especialidades en mayo, y que la respuesta de Sanidad había sido "no". "La desescalada es simposible si no se dota de personal sanitario al sistema, es rectificación a tiempo, necesaria y bienvenida sea", ha apostillado.