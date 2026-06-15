Ana Botella pide elecciones anticipadas y augura un cambio de Gobierno con Feijóo: "No tengo la más mínima duda"

Archivo - La exalcaldesa de Madrid Ana Botella. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella ha reclamado la convocatoria de elecciones generales "lo antes posible" al considerar que los ciudadanos deben tener la oportunidad de decidir el rumbo político del país y ha augurado un cambio de Gobierno con el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo. "No tengo la más mínima duda", ha expresado.

Durante una entrevista este lunes en Telemadrid, recogida por Europa Press, Botella ha defendido la necesidad de acudir a las urnas ante la situación política actual y ha asegurado que "los españoles necesitan que haya elecciones".

"Yo creo que hay que dar la voz a los españoles para que voten y decidan qué queremos hacer en el futuro", ha subrayado la exregidora madrileña, quien ha recalcado la importancia de preservar las instituciones y la separación de poderes.

En este sentido, ha destacado la actuación de jueces y fiscales y ha expresado su deseo de que el Poder Judicial continúe desempeñando su labor con independencia. "Lo que es fundamental es saber que se tiene que mantener la separación de poderes", señaló.

Botella se ha mostrado convencida de que una convocatoria electoral supondría un relevo en el Ejecutivo. "No tengo la más mínima duda de que habrá un cambio de Gobierno", ha afirmado, al tiempo que ha respaldado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como futuro presidente del Gobierno.

"Creo que será un fantástico presidente del Gobierno", ha manifestando, destacando que el Partido Popular cuenta con "un fantástico candidato" para encabezar una alternativa política.

La exalcaldesa también ha vinculado la actual situación política y económica con las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población. Según indicó, las clases medias están "soportando las consecuencias de las políticas actuales y sufren un progresivo empobrecimiento".

"Está habiendo un empobrecimiento grande de las clases medias y unas dificultades grandes para las clases medias", ha señalado la exalcaldesa, quien reiteró su deseo de que las elecciones se celebren cuanto antes para que los ciudadanos puedan expresar democráticamente su voluntad en las urnas.

Finalmente, insistió en la necesidad de que el Poder Judicial mantenga su independencia y confió en que continúe actuando con normalidad en el actual contexto político.