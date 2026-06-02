Ana-Lidón Sánchez recopila en su nuevo libro 33 historias de lugares, episodios y personajes menos conocidos de Madrid

EL LIBRO MADRID: HISTORIAS DETRÁS DE LA HISTORIA HA SIDO PUBLICADO POR EDICIONES LA LIBRERÍA - CEDIDA POR LA AUTORA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Ana-Lidón Sánchez propone un recorrido por los lugares, episodios y personajes menos conocidos de la capital en su nuevo libro, 'Madrid: historias detrás de la historia', publicado por Ediciones La Librería, un volumen de divulgación que reúne 33 capítulos sobre la ciudad.

La obra, ya disponible en librerías, será presentada el próximo 25 de junio, a las 18.30 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, con entrada libre hasta completar aforo. El acto estará conducido por la periodista Sara Medialdea, Cronista de la Villa y autora del prólogo.

Especializada en información local madrileña, Sánchez plantea el libro como una invitación a mirar Madrid con otros ojos, desde el Madrid de los Austrias hasta la ciudad contemporánea. "Me llevó a escribirlo sobre todo la curiosidad y el conocimiento de Madrid, a la que he dedicado la mayor parte de mi vida profesional", ha explicado la autora en declaraciones a Europa Press.

Lejos de un manual académico, 'Madrid: historias detrás de la historia' combina entre sus páginas historia, patrimonio, tradiciones, cultura popular y episodios de la vida cotidiana madrileña.

Entre los temas que aborda el libro figuran el origen del llamado "Colegio de las Niñas Guapas", la evolución de la Casa de Campo desde privilegio real a parque de los madrileños, la historia del reloj de la Puerta del Sol, la Cibeles, la Puerta de Alcalá, jardines con encanto, amores apasionados y leyendas urbanas que han contribuido a formar la identidad de la capital.

DE SAN VALENTÍN AL TRANVÍA PASANDO POR EL MADRID SUBTERRÁNEO

Uno de los ejemplos que destaca la autora es la presencia en Madrid de reliquias atribuidas a San Valentín, conservadas en la Iglesia de San Antón. "Los huesos de San Valentín, o unos cuantos huesos de San Valentín, están en Madrid. Yo creo que eso no se sabe mucho", ha señalado Sánchez.

También se detiene en expresiones populares como la de que los madrileños son "más chulos que un ocho", vinculada, según recoge el libro, al antiguo tranvía número 8 que unía la Puerta del Sol con San Antonio de la Florida y que era utilizado por chulapos y chulapas durante las fiestas.

Otro de los capítulos recupera la historia del denominado "Colegio de las Niñas Guapas", una institución fundada en el siglo XVII y situada en el entorno de la actual Gran Vía. Según relata Sánchez, en sus primeros tiempos admitía a niñas de entre seis y diez años bajo criterios que hoy resultan "inadmisibles", como que fueran guapas y no tuvieran defectos físicos. Entre sus antiguas alumnas figura la cantante de ópera Elena Sanz, amante del rey Alfonso XII.

El libro dedica además varias páginas al Madrid subterráneo, con referencias a búnkeres, pasadizos, estaciones fantasma y cámaras acorazadas. Entre ellas, la antigua estación de Chamberí, hoy convertida en museo; el búnker del parque de El Capricho, construido durante la Guerra Civil y situado a unos 20 metros bajo tierra; otro refugio en El Retiro, junto a la avenida de Menéndez Pelayo; o la cámara acorazada del Banco de España, ubicada bajo la plaza de Cibeles.

UNA PERIODISTA A LA QUE LE GUSTA "PATEAR" MADRID

Sánchez subraya que el proceso de documentación ha combinado hemeroteca, libros, documentos, folletos y trabajo de campo. "A mí me gusta patear Madrid, lo hago continuamente", ha afirmado la autora, que ha partido en buena medida de los relatos reunidos desde 2021 en su pódcast 'Madrid Punto Cero'.

Publicado por Ediciones La Librería, sello especializado en libros sobre Madrid, el volumen cuenta con 208 páginas y está dirigido tanto a madrileños como a visitantes interesados en conocer mejor la capital. "Es para público en general, para leerlo de una manera sencilla", ha indicado Sánchez, que concibe la obra como un "compañero de paseo" para reconocer detalles de la capital que suelen pasar inadvertidos.

Ana-Lidón Sánchez ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en torno a Madrid. Ha trabajado en medios como 'ABC' y el diario 'Ya', así como en empresas municipales y gabinetes institucionales. Nacida en Castellón, es autora también de la novela 'Cada vez que mire las estrellas' y fue la primera mujer en recibir el Premio Mesonero Romanos de Periodismo, concedido por el Ayuntamiento de Madrid.