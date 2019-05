Anabel Alonso se hace selfie colectivo "para los del Valle de los Caídos" desde un acto feminista de Más Madrid

Publicado 11/05/2019 14:28:26 CET

La actriz Anabel Alonso ha hecho de maestra de ceremonias en el acto feminista organizado por Más Madrid en la plaza de Ópera --al que han asistido los candidatos Manuela Carmena, Íñigo Errejón, Rita Maestre o Clara Serra, además del director de cine Pedro Almodóvar, la humorista Ana Morgade y la actriz Itziar Castro--, desde donde ha lanzado un mensaje a aquellas "voxes" que le mandan mensajes agresivos en redes sociales: se ha hecho un selfie colectivo para enviarlo vía Twitter a "los del Valle de los Caídos", con saludo incluido.

Más feminismo es lo que se ha defendido desde la plaza de Ópera, completamente llena este sábado. La plataforma ha lanzado el hashtag #SeñorasPower y ha invitado a hacerse una foto ante un cartel con la imagen icónica de Rosie la Remachadora, 'tuneada' con la cara de Manuela Carmena.

El acto ha comenzado con palabras de homenaje para el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. "Consiguió algo que parecía imposible, y lo dice una vasca, el fin de ETA", ha destacado Anabel Alonso, que ha remarcado que los políticas de todas las ideologías se han unido en torno a la figura de Rubalcaba, "un gran hombre, un gran estadista y un político irrepetible".

Con una camiseta con la imagen de la icónica Bruja Avería, la actriz ha llamado a votar el 26M, "sin relajarse y hacerlo como si no hubiera un mañana para no arrepentirse el 27". Las opciones son diversas, entre ellas la encabezada "por una candidata que echa de menos los atascos de los sábados noche", en referencia a Isabel Díaz Ayuso (PP), lo que le ha llevado a preguntarse si lo que no echará de menos realmente son las resacas.

RESACAS DEL SÁBADO NOCHE, EL ORGULLO EN INVERNALIA Y ATASCOS CREADOS POR UNO MISMO

Junto a ella se presenta José Luis Martínez Almeida (PP), que denuncia los atascos a bordo de una moto "y es él el que lo organiza, toda una dicotomía". Luego están aquellos, por Vox, "que quieren llevar el Orgullo a la Casa de Campo pero si pudieran lo llevarían a Invernalia pero aún no se han atrevido a decirlo".

Tampoco aquí se ha olvidado de Ayuso, a quien ha enviado un mensaje: "también hay familias LGTBI". "Es la misma que quiere dar ayuda a cigotos pero, una vez nacidos, recorta en sanidad y a partir de los tres meses que se busque la vida", ha espetado. Además ha confesado que si cierra los ojos no es capaz de distinguir si quien habla es la candidata del PP o la de Vox, Rocío Monasterio. De las propuestas de Ciudadanos tenía poco que decir. "¿Escuchan eso? Es el silencio", ha bromeado.

ALMODÓVAR

Minutos antes de arrancar el acto, el director de cine Pedro Almodóvar ha mostrado su apoyo a la alcaldesa porque es "honesta, decente, sensata, templada" y ha demostrado que se puede hacer una buena gestión "si no se mete la mano".

"Estoy aquí para apoyar activamente a Manuela y a su equipo", ha explicado a la prensa desde la Plaza de Ópera. A la candidata la conoce desde 1976, cuando trabajaba en Telefónica participó en una huelga por la que le querían echar, junto a otros compañeros, y ella fue quien les llevó el caso. "La conozco y admiro desde hace mucho tiempo", ha señalado.

CARMENA Y LAS NO FEMINISTAS DE CS

Carmena ha subido al escenario con un mensaje contundente al espetar a las mujeres de Cs que se aliaron con Vox en Andalucía que "no son feministas". "Necesitamos feminismo y sabemos cómo y a quién hay que votar", ha remarcado.

"Nos tenemos que sentir orgullosas las feministas de lo que ha sido el movimiento", el único que "despertó la rebeldía en el mundo" completamente pacifista, "sin una gota de violencia", ha reivindicado la candidata porque, como ha resumido, "el feminismo es el movimiento pacifista de la historia de la humanidad", tal y como se analizará en los siglos XXII y XXIII.

Y también ha lanzado una petición, no confiarse, con independencia de lo que diga el CIS, porque "las cosas están superajustadas". Se trata de convencer a aquel que diga que no votará el 26M porque "son todos iguales".

El acto, que ha empezado con la canción de Más Madrid sobre la base de un tema de Betty Misiego, ha terminado con una 'pinchada' a cargo de Diana Aller, que no ha olvidado el 'Manuela' de Julio Iglesias.