Ángel Pérez defiende que IU es "renovación"

Publicado 27/04/2015 13:15:25 CET

Afirma que Raquel López va a ser el mejor referente de IU capital en los próximos años

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha asegurado que su formación representa un proyecto "renovador" porque defiende una "alternativa" frente al bipartidismo y ha subrayado, además, que su partido "honra" a la memoria histórica y a quienes lucharon contra la dictadura en favor de la democracia, que "se ven hoy defraudados por los falsarios de la política".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa previa al Pleno municipal de este martes en la que ha aprovechado para hacer una defensa de su formación y de la próxima candidata de IU al Consistorio, Raquel López, de quien ha dicho que es "joven", "formada", con "experiencia" y una mujer "que se cree lo que dice y es de izquierdas".

"Va a ser el mejor referente de IU en esta ciudad en los próximos años", ha aseverado el actual portavoz municipal para añadir que espera que IU tenga una representación "mejor" en términos cuantitativos y cualitativos de la que actualmente tiene en la corporación.

Junto a la edil Milagros Hernández, ha comparecido ante los periodistas para hacer balance de la labor del grupo municipal, dado que para ambos es el último Pleno de carácter político pues no repetirán en las listas de IU a la capital.

Ha recordado que IU obtuvo en 2011 seis de los 57 concejales del Pleno y que durante la legislatura el grupo municipal ha realizado un trabajo "digno", haciendo proposiciones y "dando alternativa" en su labor de oposición.

Pérez ha recordado que en esas elecciones la ciudadanía estaba en "plena crisis" y otorgó a IU esos seis concejales, para añadir que el desarrollo de la crisis ha "convulsionado" a la sociedad que quiere una reforma de la "política, la sociedad y el Estado", algo que ha defendido su partido.

No obstante, ve "curioso" que en estos momentos haya "fuerzas" interesadas en cuestionar " a esta fuerza política" que ha luchado de forma "tenaz" por construir una alternativa al "bipartidismo". A su juicio, la lucha contra el bipartidismo se hace con proyectos "alternativos y no con negaciones de la realidad". "La única realidad es la que afirma un proyecto nuevo, negarse a lo que hay no es ni nuevo ni revolucionario, si acaso es revoltoso", ha aseverado el edil de IU.

Pérez ha afirmado que IU tiene la noción clara de que un proyecto "renovador" reside en "lo alternativo" y que dicho proyecto es el "mismo" con el relevo "necesario" de personas para representarlos.

Ha asegurado que va a seguir trabajando por la organización y que asistirá a la constitución del Ayuntamiento, no a "rodear" el Consistorio ni a "gritar quién le representa", con la satisfacción de que la gente "elige" a sus representantes desde la consideración de qué es lo mejor para ellos.

Por su parte, Milagros Hernández ha dicho que se va con la sensación de que "ha quedado mucho por hacer" y que durante su periodo en el Ayuntamiento se ha dedicado a trabajar para la ciudadanía desde la izquierda.

Ha querido lanzar un mensaje de apoyo a los funcionarios del Ayuntamiento, que son el "esqueleto" de los servicios públicos y que durante esta legislatura IU ha luchado contra los ERE de MACSA y en Madridec, para la "no privatización del Fernán Gómez y para que se desarolle el centro Daoiz y Velarde, entre otras muchas cuestiones.