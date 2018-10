Antaxi tilda de buena noticia Madrid Central que permitirá que el servicio del taxi "sea más rápido y económico"

Publicado 30/10/2018 17:49:25 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz, ha tildado de "positiva" la próxima entrada en vigor de las restricciones al tráfico con Madrid Central, ya que permitirá que el servicio del taxi sea "más rápido y económico" debido a que augura que habrá menos atascos.

Según ha informado en un comunicado la asociación, el presidente de Antaxi se ha referido a la entrada en vigor, el próximo 30 de noviembre, del área Madrid Central, que restringirá el centro de la ciudad al tráfico como "una buena noticia de la que urge su entrada en vigor".

"Esta regulación va a permitir que el servicio del taxi sea más rápido y más económico para los ciudadanos pues, si algo encarece el servicio, son los frecuentes atascos del centro", ha afirmado.

No obstante, Sanz ha pedido a las administraciones "que no utilicen al taxi como instrumento político de cara al próximo periodo electoral y se pongan a legislar de la forma necesaria para solucionar el problema y no evadir responsabilidades".

Así, se ha referido al caso de la Comunidad de Madrid como uno de los escenarios donde "urge que el Consistorio y Ejecutivo autonómico comiencen a trabajar en la adopción de medidas que terminen con la situación de asimetría normativa existente y ha tomado como ejemplo la situación en Cataluña".

Y es que, tal y como ha explicado Julio Sanz, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), como ente local competente para regular el transporte en Barcelona, "ya se han reunido para acordar medidas que lleven a conseguir la proporción de una VTC por cada 30 taxis, respaldada por la justicia y ahora por el Real Decreto Ley".

"Somos conscientes también de que esta situación no se puede revertir de la noche a la mañana y somos pacientes, pero en Cataluña solo se han necesitado cuatro días desde que se convalidase la norma para que estas administraciones se pongan a trabajar, muestra de que si hay voluntad es posible que se produzcan cambios en poco tiempo, por lo que exigimos indicios de esta misma voluntad en Madrid", ha sostenido Julio Sanz.

Asimismo, el presidente de esta asociación ha alertado de que "si no se empieza a trabajar ahora, se revertirá la situación y serán las VTC que no tengan esa autorización las que no puedan ejercer", al tiempo que ha detallado medidas como el registro de licencias, el establecimiento de horarios o las

especificaciones técnicas de vehículos como vías para alcanzar la proporción 1/30.

"El 1/30 es un objetivo que se podría conseguir a corto plazo con una regulación, no se trata de quitar coches de la calle, se puede conseguir regulando el servicio con medidas como estas", ha aseverado.