El antiguo campo del Puerta Bonita "por fin" se desocupa tras una década para reconvertirse "en equipamiento cultural" - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El antiguo campo del Club Deportivo Puerta Bonita, entre los números 126 y 130 de la calle General Ricardos, "por fin" ha sido desocupado tras una década con el fin de que acabe convertido en "un gran equipamiento cultural para Madrid".

Lo ha anunciado en sus redes sociales el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo. "¡Por fin! Dijimos que acabaríamos con la ocupación ilegal y el núcleo chabolista que lleva más de una década en la plaza Oporto de Carabanchel y empieza a ser realidad", ha destacado Izquierdo.

La Policía Municipal, apoyada por la Nacional, ha intervenido este martes en el campo, espacio cedido hace años por la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento y cuyo convenio de cesión había expirado. Para la devolución de este espacio a su titular debía estar libre de cargas, motivo por el cual en la última Junta de Gobierno se aprobó su desalojo, han informado fuentes municipales a Europa Press.

En la intervención se han retirado nueve vehículos, además de denunciar a trece por carecer de seguro obligatorio y a otros nueve por falta de la Inspección Técnica (ITV). El veterinario ha levantado acta de la retirada de animales, concretamente gallinas y pavos, que se han trasladado al Centro de Protección Animal.

Abandonado y sin uso desde 2007, cuando el club se trasladó, el terreno ha sido campo de las quejas vecinales por el estado en el que se encuentra, unido a una ocupación ilegal.

Desde hace años han ido surgiendo ideas sobre su posible destino, por ejemplo, en los presupuestos participativos del Ayuntamiento, o el pasado mayo, cuando la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel y la red Karabanchel Se Mueve organizó una consulta popular sobre la mejora de la plaza de Oporto y el posible uso de establecimientos abandonados de su entorno como el campo de fútbol del Puerta Bonita, el colegio Magerit y el edificio de la antigua Fundación Goicoechea-Isusi.

"POTENCIAR LA IDENTIDAD CULTURAL"

La nueva vida que le espera al campo del Puerta Bonita se encuentra dentro del ámbito de influencia de la remodelación de la plaza de Oporto, ya en marcha, para la que se ha ideado su "gran transformación".

"La remodelación de la plaza de Oporto no es una plaza más, es un concepto distinto", avanzaba Carlos Izquierdo la pasada primavera, cuando aseguró que este punto está llamado a convertirse en el "centro neurálgico del distrito". Las obras se prolongarán durante quince meses y su inversión alcanza los 5,3 millones de euros, financiados por el Plan Sures.

Izquierdo explicaba que la remodelación de la plaza de Oporto busca "consolidar y potenciar la identidad cultural que ha experimentado Carabanchel en los últimos años". Para ello, se incrementará la superficie peatonal en 1.443 metros cuadrados y se plantarán 110 nuevos árboles y más de 3.200 arbustos.

El ámbito de actuación comprende la plaza de Oporto, la glorieta Valle de Oro, las calles Valle de Oro y Juan Francisco, un tramo de las calles Río de Oro y General Ricardos y el tramo de la calle Oca que conecta con la plaza de Almodóvar.