Aprobada la ampliación al 50% de la bonificación de Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos

Vox y PP respaldan la medida frente a una izquierda que alega que se verán afectados los servicios públicos

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves con los votos a favor de PP y Vox el Proyecto de Ley (PL) para ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para transmisiones a hermanos, tíos y sobrinos, que pasa del 25% al 50%.

Se ha dado así el visto bueno por lectura única a esta medida aprobada el pasado 7 de mayo por el Consejo de Gobierno y que el Ejecutivo regional estima que llegará a unos 14.000 ciudadanos y supondrá un ahorro de 140 millones de euros anuales.

Además, se incrementa al 100% en el caso de donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros, eliminando la obligación de presentar autoliquidación por debajo de esa cuantía. También se elimina el requisito formal de otorgamiento de documento público ante notario para donaciones de hasta 10.000 euros.

Para defender este PL ha tomado la palabra la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, quien ha reivindicado que con este paso se cumple un compromiso electoral del PP en 2023 y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su debate de investidura.

La responsable económica madrileña ha enmarcado esta rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones en su trayectoria de "más de 20 años de política fiscal coherente y sostenida" frente a un Gobierno de España que "ha subido más de 100 veces los impuestos perjudicando a particulares, empresas y autónomos".

"Porque no se trata de reducir impuestos por el mero hecho de reducirlos, sino lo que queremos es crear un entorno fiscal que incentive la actividad económica", ha afirmado la consejera, quien ha subrayado que este impuesto "penaliza la solidaridad familiar" y obliga a muchos ciudadanos a renunciar a herencias porque no pueden afrontar el pago del tributo.

Así, ha señalado que esta bonificación al tributo es un mensaje que muestra que en Madrid quien ahorra e invierte "no es penalizado, sino que obtiene respaldo". "Aquí no queremos impuestos a la muerte, ni a la generosidad entre hermanos, tíos y sobrinos, sino lo que queremos es celebrar la vida y proteger la familia. En Madrid, tomamos partido por la libertad fiscal, por la responsabilidad individual y la eficiencia del gasto público", ha reivindicado Albert.

VOX PIDE MÁS, PERO APOYA LA MEDIDA

La diputada de Vox Ana Cuartero ha expresado que se trata de un impuesto "profundamente injusto y comunista", si bien ha criticado que el Gobierno madrileño sigue teniendo "voracidad recaudatorio". Asimismo, ha insistido en la necesidad de contar con más bonificaciones y ha pedido que se deje de "tomar el pelo al contribuyente".

"Ya está bien de inversiones millonarias al otro lado del océano. Señora Albert, su presupuesto para el año 2025 es un 25% superior al presupuesto de la de la Comunidad de Madrid cuando nosotros llegamos a esta Cámara. Haga el favor de rascarse el bolsillo y al menos aprobar la retroactividad de la deducción del impuesto de sucesiones a 1 de enero de 2025", ha incidido, además de asegurar que el PP "no es mejor que (Pedro) Sánchez" porque "van a ingresar 563 millones por impuesto de patrimonio".

LA IZQUIERDA CARGA CONTRA LA POLÍTICA FISCAL DE AYUSO

Por parte del PSOE ha intervenido el diputado Daniel Rubio, quien ha defendido que "ya hay mucha desgravación para muchas personas", pero que el Gobierno regional despliega "una política pensada para los ricos y los ultra ricos y que paguen su fiesta las clases medias y trabajadoras".

"Ustedes cuando votan si estas propuestas están votando o no, aquí hay una sanidad pública de calidad. Votan no a mejorar la escuela pública, votan no a financiar adecuadamente las universidades públicas, votan no a políticas públicas de vivienda que permitan sobre todo a los jóvenes tener una vida emancipada y en libertad", ha planteado.

Tras él ha tomado la palabra la parlamentaria de Más Madrid Marta Lozano, para la que esta propuesta supone profundizar en un modelo de "acumulación hereditario, injusto, regresivo y profundamente insolidario" en la región.

Así, ha dicho que la afirmación de que "beneficia al conjunto de los madrileños" es falso porque "apenas se benefician un 5% de las familias, que son las familias más acaudaladas en la Comunidad de Madrid, que se quedan el 75% prácticamente de estas rebajas fiscales".