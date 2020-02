Aprobada la creación de un pacto regional para garantizar los derechos de los menores extranjeros no acompañados

Publicado 06/02/2020 21:05:35 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos a favor de Unidas Podemos, PSOE, Más Madrid, la abstención de PP y Cs y el único rechazo de Vox, una iniciativa del partido socialista para poner en marcha un pacto regional "de garantía de derechos" de los menores extranjeros no acompañados (menas) en el que participen también la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y ONGs.

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley que pretende desarrollar un Plan Autonómico para garantizar el cumplimiento de derechos de la infancia mediante la ampliación de centros de primera y segunda acogida "a fin de evitar el hacinamiento, el incremento del número de profesionales en cada centro, el desarrollo de programas que favorezcan la convivencia dentro de los centros y en el entorno".

Asimismo, la coordinación con los servicios sociales básicos, el desarrollo de recursos socioeducativos y laborales, así como todas aquellas cuestiones que se determinen en el contexto del Pacto, implementar recursos dirigidos a prevenir y atender adicciones, problemas de salud mental, así como atención psicológica a menores que hayan sido víctimas de trata, abusos sexuales y físicos, y cualquier otro malestar psicológico y emocional.

Pretenden también ampliar "programas dirigidos a jóvenes extutelados con recursos para favorecer su inserción social y laboral tras el tiempo de acogida, desarrollar una campaña de información y sensibilización para trasladar una imagen "positiva" de los menores, tomar "medidas específicas para prevenir y combatir la xenofobia y el bullying".

Además, con ella quieren desarrollar un sistema de seguimiento que contenga indicadores que nos permitan evaluar tanto los procesos de acogida como de inserción comunitaria, educativa, social y laboral y "hacer público en el Portal de Transparencia la realidad de los menores extranjeros no acompañados con datos reales".

"DISCURSO RACISTA", CRITICA UNIDAS PODEMOS

En el debate de la iniciativa, la diputada del PSOE Purificación Causapié ha defendido un pacto en el que participen los grupos, la ciudadanía y los propios menores, con el objetivo de trabajar "entre todos" en "defensa de los derechos de la infancia" y "no llevar el debate al rifirrafe de la confrontación política".

A su juicio, es "importante trasladar el mensaje de que los vecinos de Hortaleza sí quieren que convivan en su barrio y distrito estos menores, después de que durante este tiempo "han sucedido cosas que han disgustado como los discursos de odio que la Justicia está valorando si pueden ser constitutivos de delitos".

La diputada de Unidas Podemos-IU Paloma García ha lamentado que hayan crecido un 75 por ciento los delitos de odio por xenofobia relacionado con "el discurso racista en los medios de comunicación y alimentado por ciertos partidos políticos".

En este punto, ha afeado que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de haber anulado el pacto de menores extranjeros porque un grupo no quisiera participar (Vox). "Lo primero, no son menas, se les llama así para despojarles de humanidad. Hablamos de niños que están solos y creo que la intención de Reyero era buena pero la línea política está marcada por estos delitos de odio, lo que es una irresponsabilidad inasumible", ha lamentado.

En esta línea, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado cree que también se cosifica a la hora de emplear el término menas; mientras Vox "hostiga" a estos niños. "Lo que hay que hacer es salir a defender a estos niños como hizo mi grupo. Y nos bajamos del pacto porque Vox hablaba de mandas de menas como si fueran animales. Nos parecía bochornoso y repugnante", ha dicho.

Por ello, ha pedido no desentenderse de los niños que andan solos por Madrid porque hay dos opciones: "integrar a los niños que llegan en busca de un futuro o dedicar el dinero a su persecución estéril".

PONEN "CAPAS DE CELOFÁN" AL PROBLEMA, DICE VOX

La diputada de Ciudadanos Carla Santiago ha preguntado al resto de parlamentarios "qué ocurriría si fueran sus hijos en otro país" los que fueran "usados por algunos, o por todos, los partidos para hacer política". "La cuestión migratoria y la de los menores migrantes es una cuestión de Estado", ha dicho, al tiempo en el que ha criticado que los menores "viven a la intemperie de sus derechos".

Pese a su voto en contra, ha valorado positivamente la propuesta, de un "tema complejo", porque ven necesario encontrar "una solución". En este sentido, también ha instado al Gobierno central a que "asuma sus competencias".

Por su parte, la diputada del PP María Navarro ha criticado que desde el Ejecutivo nacional no llegaron a la Comunidad de Madrid "más que 1.500 euros" como ayuda para los menores extranjeros no acompañados.

"Los poderes públicos tienen que garantizar el bien del menor. Estamos obligados a ejecutar el proceso de verdadera integración. La PNL dice que estas premisas no se cumplen y no es así. Es intolerable", ha dicho, al tiempo en el que ha agradecido la labor de los centros y el "soberbio" trabajo de los profesionales.

Por su parte, el parlamentario de Vox José Ignacio Arias ha pedido una "solución seria" no como esta propuesta "que no habla del Estado y es una parte importante del problema". "Eviten que los menores inicien un camino que no es bueno para la gran mayoría. Vox no estará con los pactos de silencio", ha avisado.

Cree que están mintiendo a estos menores cuando "necesitan un periodo de adaptación y de formación" que no se les está dando para poder trabajar en 16,6 meses. "Lo que quieren poner son capas de celofán y en Vox queremos una solución", ha zanjado.