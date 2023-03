Aprobada la Ley de Patrimonio Cultural que refuerza la "protección, conservación y difusión" de sus bienes

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con los votos de PP y Vox, que refuerza la protección, conservación y difusión de sus bienes.

El texto, que actualiza la legislación vigente desde hace 10 años, entrará en vigor el día después de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), prevista para las próximas semanas.

Entre las novedades que plantea la nueva normativa, la novena que se ha convalidado este año, se encuentra la creación del nuevo Patrimonio etnográfico, que preservará aquellos bienes testimonio y expresión de la identidad, cultura y formas de vida tradicionales, como la arquitectura religiosa, cruces (que podría incluir la del Valle de los Caídos), núcleos históricos antiguos o relojes de sol anteriores al siglo XX, entre otros.

La nueva regulación, "más moderna y eficaz", integra también la investigación y educación, para garantizar la transmisión adecuada de este legado a las futuras generaciones, al tiempo que fomenta su disfrute y conocimiento por parte de las actuales.

TRES NIVELES DE PROTECCIÓN

Por un lado, esta norma fija los principios de actuación para las administraciones públicas (vertebración del territorio, respeto a la pluralidad del patrimonio, o transversalidad) y se delimitan las competencias de la comunidad autónoma, los municipios y los órganos consultivos, con el objeto de clarificar y ordenar su actuación en la materia.

Establece ahora tres niveles de protección, añadiendo un tercero, junto a los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los de Interés Patrimonial (BIP), el de los Catalogados, que cuentan con valores históricos y culturales, integrando el patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Se introducen también nuevas categorías de bienes inmuebles, como la de sitio científico o itinerario cultural, y se crea el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que pasa a incluir todo tipo de bienes protegidos, y no sólo los inmuebles como sucede en el actual Catálogo Geográfico Regional.

"SECTARISMO IDEOLÓGICO", CRITICA LA IZQUIERDA

En el debate parlamentario, la diputada de Unidas Podemos Carolina Alonso considera que el patrimonio se encuentra actualmente "desprotegido y abandonado" por la política que se desarrolla en esta región. Esta normativa, a su juicio, es "inasumible" y va acompañada de su "sectarismos ideológico".

Por su parte, el diputado de Vox Gonzalo Babé ha indicado que esta normativa debería realizarse a nivel nacional que unificara y preservara el patrimonio de todas las autonomías. A su juicio, puede invadir competencias estatales; no obstante, ha indicado que promueve la investigación y la conservación del patrimonio material e inmaterial.

A continuación, la parlamentaria del PSOE Manuela Villa considera que esta Ley rebaja "descaradamente la protección del patrimonio cultural e invade competencias", fruto de "las malas artes" del PP. Tiene, asimismo, informes negativos y cree que la han presentado sin contar ni con expertos ni con los grupos de la oposición. "Han hecho una ley obligados porque la anterior era inconstitucional. No podemos asegurar que sea una ley correcta y han copiado artículos de la ley de patrimonio estatal", ha lanzado.

Por su parte, la diputada Alicia Torija ha criticado que la norma no tiene "ni seguridad jurídica, ni tutela, ni sostenibilidad, ni ciudadanía, ni escucha ni consenso ni tiempo". "Han roto el reloj porque el patrimonio no les importa nada. Una Ley de Patrimonio sin consenso es una ley muerta y, por eso, les digo que esto no termina con la votación", les ha avisado.

Por último, el diputado del PP Pedro Corral ha hecho hincapié en que el Gobierno regional ha cumplido su "compromiso" con esta normativa, que había solicitado la oposición, y ha defendido que esta normativa "garantiza la protección y difusión del patrimonio cultural". Así, ha hecho hincapié en que se mejora la normativa actual al hacerla "más clara y precisa" para el patrimonio así como para los BIC.