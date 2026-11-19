CDM Vicente del Bosque (archivo) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado este jueves el proyecto para la reforma del pabellón del Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, por 5,8 millones de euros para acometer trabajos de reparación y subsanación de problemas detectados en el edificio y para la ampliación del pabellón.

Los trabajos correrán a cuenta del presupuesto de Área de Obras y Equipamientos y está previsto que se extiendan hasta verano del 2028, según ha informado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

Los trabajos incluirán la subsanación de humedades, asentamientos, grietas, cimentaciones o estructuras en mal estado detectadas en el edificio, así como rampas y escaleras que no cumplen con la normativa de accesibilidad. Además se modernizará y adaptará el inmueble para mejorar su funcionalidad y eficiencia energética y se ampliará el espacio del propio pabellón previa demolición de su zona este.

Además, el proyecto plantea la reorganización de estancias para albergar tres pistas de baloncesto y una de fútbol sala, así como una zona de salas deportivas para clases guiadas, vestuarios, aseos, zonas de instalaciones, almacenes y cuartos de limpieza. Los trabajos culminarán con la urbanización de la parte exterior.

La intervención llega después de otras dos fases de reforma ejecutadas en el presente mandato, que han tenido por objeto la renovación integral de las piscinas de verano y de las pistas de tenis del centro deportivo.