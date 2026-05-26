Arantxa Cabello avisa a Almeida de que "no va a paralizar" su "labor de oposición" como concejala tras recurrir las ZBE

Archivo - La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello. - VOX - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha advertido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de que "no va a paralizar" su "labor de oposición" como edil junto a su compañero Fernando Martínez Vidal tras presentar recurso a la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar al Pleno de Cibeles, donde ha criticado al primer edil por "mantener a tres expulsados" por Vox, que "ya no pertenecen al partido" con el objetivo de "paralizar los recursos" en contra de su Gobierno "por el hecho de no poder asumir el cargo de la portavocía" de Vox en el Ayuntamiento.

"Cuando hemos recurrido la ordenanza de la tasa de residuos pensaba que por el hecho de no poder asumir el cargo de la portavocía, según dice mi partido y por el nombramiento de mi partido, iba a conseguir paralizar los recursos y no ha sido así", ha afirmado.

Así, ha avanzado que continuará en esa línea. "A mí (Almeida) no me puede negar algo que es inherente a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es poder acudir a los tribunales como concejal", ha explicado.

En este sentido, ha señalado sobre las Zonas de Bajas Emisiones que la ordenanza diseñada por el Gobierno municipal es "la misma ordenanza" que la anterior. "Simplemente con ciertos cambios para intentar pisotear las sentencias judiciales", ha señalado.

Por último, Cabello ha avanzado que estará presente en los actos organizados en la capital con motivo de la visita del Papa León XIV como concejala. "Para el señor Almeida, yo no soy la portavoz (de Vox), pero por supuesto no me puede negar la capacidad que tengo como concejala de acudir. Espero que no me niegue la asistencia", ha concluido.