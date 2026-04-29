Arantxa Cabello se reafirma como "portavoz legítima de Vox" y arremete contra la "cacicada" de Almeida a favor de Ortega

Archivo - El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith (i), y la concejal de VOX, Arantxa Cabello (c), durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello, que se ha reafirmado como "portavoz legítima" de este partido político, ha arremetido contra la "cacicada" del equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a favor de Javier Ortega Smith, expulsado de la formación, una decisión que ha recurrido a los tribunales.

"Soy la portavoz legítima del partido político, de Vox, porque así se concurrió a las elecciones. Ahora mismo la situación jurídica es que hay tres miembros de lo que era el grupo municipal,que están expulsados, una decisión ejecutiva que tenía que haber realizado el Ayuntamiento y se ha producido una cacicada", ha lanzado Cabello a su llegada al Pleno de Cibeles.

Se ha referido así al informe que está realizando la Secretaría de este órgano para dilucidar en qué situación quedarían dentro de la Corporación los tres ediles expulsados, Ortega, Carla Toscano (ausente del Pleno por baja) e Ignacio Ansaldo. Para realizarlo solicitaron a Vox todos los documentos que acrediten las expulsiones sumando las peticiones de medidas cautelares de los de Ortega ante la Justicia ordinaria.

Cabello ha asegurado que en el Ayuntamiento "no se ha aplicado el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que dice que cuando los miembros de un partido son expulsados, el grupo municipal tiene que enviar, si se solicita por parte del partido, a esos miembros a no adscritos pero esa situación, como suele ocurrir en un Ayuntamiento con un alcalde que actúa como un cacique, no se ha producido", ha reprochado.

La edil ha subrayado que Vox "es el partido que se caracteriza por perseguir el cumplimiento de la ley en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus órdenes", así que será ahora la organización política la que tendrá que considerar cuál es la situación que tiene el Ayuntamiento de Madrid y "obrar en consecuencia, como siempre hace en cualquier decisión que considera que no cumple lo estrictamente recogido en el ordenamiento jurídico".

Arantxa Cabello ha insistido en que Ortega y Ansaldo acuden al Pleno "como integrantes del grupo municipal". "Ahora mismo ya la resolución del partido tenía que haber sido ejecutiva, según dice la ley. Esto no es una cuestión de una opinión, esto lo dice exactamente la ley. El hecho de que estén aquí quiere decir que no están en no adscritos", ha reiterado.

"Estamos acostumbrados a un alcalde que actúa como un cacique, que pasa por encima de los derechos de los vecinos de Madrid, de los derechos de los españoles, pasa por encima de las leyes, pasa por encima de las sentencias judiciales", ha lamentado.

La edil votará en el Pleno de manera individual dándose la circunstancia de que tanto ella como Ortega defenderán una proposición en torno a la tasa de basuras. En la sesión, cuando tome la palabra, Cabello se presentará como "la representante legítima del grupo municipal Vox".