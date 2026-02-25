La Archidiócesis de Madrid celebra con "gran alegría" y "entusiasmo" la visita del Papa León XIV a España

El arzobispo de Madrid, José Cobo, durante la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en la Catedral de la Almudena, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). La Catedral de La Almudena de Madrid acoge este j - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Madrid ha celebrado con "gran alegría" la confirmación por parte de la Santa Sede del viaje del Papa León XIV a España, en el que visitará del 6 al 12 de junio la capital, Barcelona y Canarias.

"La noticia ha sido recibida con entusiasmo por toda la comunidad diocesana, que vive este anuncio como un motivo de esperanza y de comunión para la Iglesia en Madrid", ha asegurado la institución en un comunicado.

Desde hace meses, la Diócesis ha trabajado con "ilusión y responsabilidad" ante la posibilidad de esta visita y ha reconocido que el viaje papal es un "reto amplio y complejo, que exige coordinación, previsión y la colaboración de muchas personas y realidades eclesiales".

"Nuestro cardenal, el arzobispo José Cobo, ha constituido una Comisión Diocesana que, en coordinación con el equipo ejecutivo, se encarga ya de las distintas áreas pastorales y logísticas vinculadas a la visita, favoreciendo una preparación participativa y cuidada", ha detallado.

Más allá de la organización, la Archidiócesis de Madrid ha subrayado la "preparación espiritual" que "ya comienza a vivirse" en parroquias, comunidades, movimientos y centros educativos. Ha invitado a los fieles a recorrer este tiempo "desde la oración y la apertura del corazón, esperando que la presencia del Santo Padre deje frutos de fe, unidad y renovación misionera".

"La Iglesia en Madrid se dispone así a acoger con cariño al Papa León XIV, agradecida por su cercanía y confiada en que su visita será un momento de gracia para toda la diócesis y para la sociedad madrileña", ha remarcado.