Ayuso desplegará una agenda de actos para que el Papa se lleve "el mejor recuerdo" de Madrid: "Es una alegría"

El Papa León XIV - Vatican Media / Zuma Press / ContactoPhoto

RASCAFRÍA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este miércoles de que desplegará una agenda de actos para que el Papa León XIV se lleve "el mejor recuerdo" de su visita a Madrid, una noticia que es "una alegría para todos" y una "grandísima oportunidad".

Así lo ha trasladado desde el centro de visitantes de Peñalara, en Rascafría, donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno de forma extraordinario, tras conocerse que el Papa visitará España del 6 al 12 de junio y pasará por Madrid en primer lugar.

"Nos llena de ilusión y nos gustará, eso sí, proponerle actos para que esté cerca de las personas que más sufren en Madrid, de las personas más vulnerables", ha detallado.

Considera la presidenta que la visita es una oportunidad para que el mundo conozca "la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en una región como Madrid, donde todo el mundo tiene su lugar", ha reivindicado.

Al hilo, ha subrayado que en Madrid los grandes eventos son "acogidos como en pocos lugares" debido a "la disponibilidad, el agradecimiento y el carácter que tienen los madrileños". "Es una oportunidad para que todos, por tanto, nos visiten y nos vean", ha expresado.

Para ello, Díaz Ayuso ha destacado que pondrá "todo lo que está en su mano" para que la visita sea "un éxito" y ha reivindicado que se siente "realmente orgullosa" de la visita de Su Santidad, algo que cree que es "un privilegio".