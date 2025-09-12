Arcópoli rechaza que Ayuso "use al colectivo LGTBI+ para justificar el genocidio en Gaza"

Archivo - Una pareja durante una manifestación del Pride Barcelona 2024, a 20 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arcópoli ha rechazado las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, en las que considera que "ha recurrido al homonacionalismo para justificar el genocidio contra la población palestina en Gaza".

En un comunicado publicado este viernes, la asociación en defensa de los derechos LGTBI+ ha expresado que estas palabras "constituyen una manipulación intolerable del colectivo".

En su intervención, Ayuso ha afirmado que "todos los años hay competiciones internacionales, dónde participan decenas de países dónde la homosexualidad está perseguida y es un crimen"." ¿Dónde están ustedes para boicotearles, para decirles que no participen en los juegos olímpicos o en según que sitios? Ahí están 60 países, tienen una larga lista para poner la pancarta, una larguísima lista", ha lanzado.

Ante esta declaración, Arcópoli ha denunciado la persecución contra personas LGTBI+ en todo el mundo, pero ha considerado que "utilizar esta realidad para intentar legitimar el genocidio en Gaza supone una falacia grave".

"Los derechos LGTBI+ no pueden ser utilizados como comodín para justificar violaciones de derechos humanos en otro lugar. Equiparar la participación en unos Juegos Olímpicos con el silencio ante un genocidio es una comparación tramposa que ofende tanto a las víctimas del odio LGTBI+ como a la población palestina que sufre la violencia", han expresado desde la asociación.

Más adelante, la presidenta ha señalado que "el pañuelo palestino no es feminismo ni LGTBI". "Les animo a pasear unos días por Gaza y otros días por Tel Aviv y que me cuenten homosexuales, transexuales y mujeres cómo se han encontrado en un sitio y cómo se han encontrado en el otro", ha añadido Ayuso.

Frente a esta afirmación, desde Arcópoli han respondido que "hoy en Gaza no se puede pasear libremente porque la población civil está siendo bombardeada, desplazada y asesinada por el Estado de Israel, que impide incluso la entrada de ayuda humanitaria".

"Israel ha recurrido sistemáticamente al 'pinkwashing', es decir, a mostrar avances parciales en derechos LGTBI+ para ocultar sus crímenes de guerra y su política de apartheid contra la población palestina. Utilizar las vidas de las personas LGTBI+ para sostener esta narrativa es una manipulación cruel que atenta contra nuestra dignidad y nuestros derechos", han ampliado.

Por último, desde la asociación son conscientes "de las dificultades y violencias que atraviesan las personas LGTBI+ en distintos países", pero han apostillado que "esa realidad nunca puede ser usada como excusa para justificar un genocidio".