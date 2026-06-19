La Armada arria la bandera de España de la Plaza de Colón hasta el lunes por las rachas de viento de hasta 90 km/h

Archivo - Acto de Izado Solemne de Bandera que se ha celebrado en los jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón, en Madrid, con motivo de la festividad de San Isidro. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Armada va a arriar la bandera de España situada en los jardines del Descubrimiento de Madrid, en la Plaza de Colón, tras las rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora previstas por la Agencia Estatal de Meteorología desde las seis de la tarde de este viernes hasta las doce de la noche.

Si la situación mejora durante el fin de semana, el "próximo lunes" se procederá al izado de bandera, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa a través de su perfil oficial den 'X'.