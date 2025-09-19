Arranca el año universitario en Alcalá: Ayuso insiste en refuerzo de financiación y rectores reclaman más esfuerzos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el solemne acto de apertura del curso académico 2025/26 de las universidades madrileñas, en el Rectorado de la Universidad de Alcalá, a 19 de septiembre de 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La presidenta recuerda que se va a impulsar una financiación básica, por necesidades específicas y otra por objetivos

ALCALÁ DE HENARES, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El año universitario ha arrancado oficialmente en Alcalá de Henares este viernes, en un acto en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que se reforzará la financiación durante los próximos seis años, empezando con los presupuestos de 2026, y ha destacado que los centros universitarios son "los escaparates de la región y magníficas embajadoras en el mundo", mientras los rectores han reclamado más esfuerzos.

Lo ha manifestado este viernes en el acto oficial de inicio del curso universitario, que ha tenido lugar en la UAH. Unas horas antes, se ha producido una manifestación, que ha concentrado a medio centenar de personas, para exigir más financiación a las universidades públicas y criticar la postura del Gobierno regional ante el "genocidio" en Palestina.

Desde el Gobierno regional han criticado con dureza que la Delegación del Gobierno permitiese esta concentración. Por su parte, la institución que lidera Francisco Martín defendió que ellos únicamente toman conocimiento de este tipo de reivindicaciones, no las autorizan, y avalaron el derecho "de reunión pacífica y sin armas".

En el acto, Díaz Ayuso ha recordado que la Ley de Universidades introducirá un nuevo modelo de financiación que "permita llevar a cabo la necesaria planificación estratégica a medio plazo" con el objetivo de que puedan "crecer más", además de asegurar que las universidades de Madrid son uno de sus "mejores escaparates".

"Incluirá una financiación básica para el normal funcionamiento de la Universidad, una financiación por necesidades específicas y una tercera por objetivos. Se trata de fijar un que todas puedan generar y crecer más. Tal y como nos comprometimos en mayo, el Gobierno regional va a reforzar la financiación de las universidades públicas durante los próximos seis años, empezando con los presupuestos de 2026", ha remarcado.

La dirigente madrileña ha destacado la importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de que la universidad tenga una estrecha colaboración con las empresas. Además, ha resaltado su papel de "tender los necesarios puentes" con la Formación Profesional, que en su opinión es un "camino de ida y vuelta, además de una magnífica herramienta para el empleo".

Para contribuir a la mejora del sistema universitario madrileño, Díaz Ayuso ha recordado que el Ejecutivo regional ha aumentado en 2025 la inversión un 4,25% hasta alcanzar los 1.164 millones de euros. Asimismo, este año se ha aprobado la mayor oferta de empleo público con 1.328 nuevos docentes, investigadores y personal de administración y servicios, y se han destinado un total de 15 millones de euros a becas para que "ningún alumno con aptitudes deje de hacerlo por dificultades económicas".

Cerca de 330.000 alumnos empiezan estos días sus estudios en los 19 centros públicos y privados que conforman el sistema universitario madrileño. El 22,4% de los alumnos de toda España lo hacen en la Comunidad de Madrid.

EL RECTOR DE LA UAH PIDE UN "ESFUERZO ADICIONAL"

Por su parte, el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y el rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), José Vicente Saz, ha reclamado a la dirigente madrileña un esfuerzo adicional en financiación para "alcanzar los estándares internacionales".

En este sentido, ha pedido incrementar la inversión pública, lograr alianzas "más estrechas" con otros actores sociales, "más autonomía y estabilidad", así como sostenibilidad financiera que ofrezca "seguridad en su funcionamiento cotidiano".

"Estoy convencido de que en un futuro próximo lograremos lo que la presidenta ha anunciado: un modelo de financiación que dé respuesta a todas estas interrogantes en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid", ha subrayado tras agradecer a Ayuso y al consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Emilio Viciana, el "esfuerzo" que están haciendo".

Previamente, desde la plaza de los Santos Niños, Saz ha manifestado a los medios de comunicación que los rectores de las universidades públicas continúan con "preocupación" por la financiación hasta que no se cierren las negociaciones y que esperan conseguir "un modelo estable" para hacer proyectos y programar actividades.

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL MUNDO

Asimismo, el rector de la UAH también ha recalcado que los centros universitarios deben preguntarse "cuál es la forma de seguir cumpliendo con su responsabilidad social ante "la compleja crisis demográfica y los graves conflictos bélicos".

"El sistema universitario no ha dejado de crecer a lo largo de los siglos. Durante casi mil años, la universidad, basándose en el conocimiento, ha proporcionado propuestas y soluciones coherentes con las dinámicas sociales propias de cada época, sus desafíos y necesidades para mejorar la convivencia y las condiciones de vida", ha defendido.

SERVICIO PÚBLICO "PRIORITARIO"

Durante el acto, el catedrático de Antropología Física de la UAH, Ignacio Martínez, ha sido el encargado de inaugurar el acto con la conferencia 'Huesos viejos y piedras rotas', en el que ha destacado que cada generación "tiene contraída una inmensa deuda de gratitud con todas las anteriores"

"Si hoy estamos aquí, es gracias al talento, el esfuerzo, la resistencia, el trabajo y el amor de las personas que nos antecedieron. No somos otra cosa que corredores de una larguísima carrera de relevos y nuestra misión tan sólo consiste en llevar a los siguientes, mejorando en lo posible, el testigo que recibimos de nuestros mayores", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de la UAH, Miguel Rodríguez, ha recalcado que las universidades públicas "son un servicio público prioritario" que "nunca reciben financiación para ellas mismas, sino para destinarla a la sociedad a la que sirven a través de la formación, la empleabilidad, el emprendimiento y la investigación".

"Pese a la indudable y acreditada necesidad de una mayor financiación pública, la UAH cuenta en este momento con una situación económica saneada con un valiosísimo patrimonio, con recursos humanos estables y debidamente formados y con una comunidad universitaria comprometida, responsable y sensible ante los retos de la sociedad", ha precisado.

DATOS DE LA UAH

En el curso pasado, el centro universitario tuvo una ratio de 7,23 estudiantes por cada persona dedicada a tareas de docencia e investigación y contó con 17.209 alumnos matriculados en estudios oficiales. En estudios de posgrado y enseñanzas propias se alcanzó la cifra de 10.497 estudiantes, lo que suma un total de 27.846.

En cuanto a los profesores, a fecha 30 de junio de 2025 contaba con 2.054 plazas de personal docente e investigador, distribuidas en 23 departamentos. De esas cifras, 777 personas pertenecen a los cuerpos docentes, catedráticos, y titulares de universidad y 1.277 a profesores con contrato laboral.

"La universidad ha redoblado esfuerzos para retener talento, garantizar el reemplazo generacional y premiar los servicios prestados como vía para prolongar la vida profesional y favorecer la transmisión de los conocimientos y de la experiencia", ha subrayado Rodríguez.