Arranca la fase final de la demolición del antiguo centro comercial de Ermita del Santo para levantar 530 viviendas

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la fase final de la demolición del antiguo centro comercial de Ermita del Santo, que dará paso a 530 viviendas --hasta 159 sujetas a algún régimen de protección pública--, han comenzado y se prolongarán durante seis meses, han informado los promotores del proyecto en un comunicado.

Se avanza así conforme al cronograma previsto en este nuevo ámbito urbano del distrito de Latina. Esta fase final de los trabajos de demolición supone la culminación de un proceso técnico que constituye el paso previo a las actuaciones que transformarán este espacio en "un nuevo entorno residencial, dotacional y comercial plenamente integrado en la ciudad".

La finalización de las demoliciones permitirá dar paso a las obras de urbanización y a los próximos hitos urbanísticos del desarrollo, "concebido bajo criterios de sostenibilidad, movilidad peatonal, eficiencia energética e integración con el entorno".

El presidente de la Junta de Compensación de Ermita del Santo, Francisco Sacchini, ha explicado que "el proyecto ha alcanzado un nuevo hito urbanístico que evidencia su grado de madurez y el riguroso cumplimiento de los máximos estándares legales".

"La demolición completa del antiguo centro comercial marca la antesala al inicio de las obras del ámbito al tratarse de un paso imprescindible para avanzar hacia la fase de urbanización y materializar un proyecto de regeneración urbana integral", ha detallado.

El avance de las gestiones urbanísticas se produce tras la constitución, el pasado mes de diciembre de la Junta de Compensación de Ermita del Santo, que se formalizó con el cien por cien de la propiedad del ámbito representada.

A USO PÚBLICO CERCA DEL 70% DE SUPERFICIE ACTUALMENTE PRIVADA

El desarrollo urbanístico Ermita del Santo impulsará una transformación integral del entorno del antiguo Centro Comercial La Ermita del Santo y permitirá que la ciudad incorpore al uso público cerca del 70% de una superficie actualmente privada de 44.349 metros cuadrados destinándola a nuevos espacios para los ciudadanos.

El proyecto prevé la construcción de 530 viviendas, de las cuales 159 estarán sujetas a algún régimen de protección pública, lo que representa el 30% del total. Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Madrid y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 1 de abril de 2025, el desarrollo "contribuirá a incrementar la oferta residencial en una zona de elevada demanda y mejorará la oferta comercial del barrio".

Respecto a la financiación, Ermita del Santo ha cerrado dos líneas de crédito con Maslow Capital por un importe total de 43 millones de euros, asegurando los recursos necesarios para cubrir los costes iniciales y avanzar en las primeras fases del desarrollo.

NUEVOS COMERCIOS, EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y CORREDORES VERDES

Ermita del Santo contempla una transformación integral del ámbito a través de la creación de alrededor de 11.000 metros cuadrados de áreas estanciales y espacios libres arbolados, a los que se suman 5.600 adicionales de zonas verdes.

Además se proyecta un corredor verde de 60 metros de ancho que enlazará los parques de La Ermita del Santo y Caramuel con Madrid Río, favoreciendo la movilidad peatonal y la conectividad interna del ámbito.

El zócalo comercial existente se transformará en un centro urbano con servicios de proximidad, impulsando el comercio local, contribuyendo a crear un entorno más dinámico y atractivo que refuerce el impacto socioeconómico del ámbito.

El l proyecto dispone de una edificabilidad específica para equipamientos públicos de 18.879 metros cuadrados, que se destinará a nuevas infraestructuras deportivas que servirán de continuidad a las instalaciones existentes, como piscina cubierta y salas de gimnasio y fitness.