Arranca la fase final de las obras para llevar la Alta Velocidad a Barajas tras rematarse la plataforma del nuevo acceso

Avanzan los trabajos de conexión de la AV al aeropuerto de Barajas Transportes concluye las obras de plataforma del nuevo acceso de alta velocidad al aeropuerto Madrid-Barajas. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la fase final de los trabajos del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad que conecta la estación de Chamartín-Clara Campoamor con la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Según recoge el Ministerio en un comunicado, se trata de una infraestructura estratégica que reforzará la intermodalidad y mejorará la accesibilidad ferroviaria al principal aeropuerto del país.

Sobre el nuevo trazado, en ancho estándar, ya se han ejecutado los trabajos de plataforma, que han incluido la construcción de muros, un nuevo paso inferior en la calle Ingeniero Emilio Herrera y el refuerzo del túnel de Cercanías en el entorno de la A-1 mediante vigas metálicas en un tramo de 130 metros.

Además, se ha realizado la reposición de servicios afectados y el extendido de subbalasto. Asimismo, se ha llevado a cabo el extendido de balasto y el montaje de vía y aparatos en ancho estándar, quedando pendiente el bateo definitivo de la vía. En paralelo, avanzan los trabajos de electrificación, con el montaje de postes de catenaria ejecutado en alrededor del 60% del nuevo trazado, así como la instalación de canaletas, arquetas y tendidos de cableado vinculado a los sistemas de control, mando y señalización (CMS).

AVANCES EN LA ESTACIÓN TÉCNICA DE HORTALEZA

Por otro lado, en el entorno de la estación técnica de Hortaleza se han llevado a cabo actuaciones de gran complejidad para adaptar la infraestructura a la futura explotación en alta velocidad. Así, se ha ejecutado el cizallamiento y reconfiguración de las vías de ancho estándar con el objetivo de adaptar la infraestructura a la nueva configuración.

Las actuaciones han incluido el levantamiento de un escape y un aparato de vía, así como la renovación de aproximadamente 550 metros de vía en placa para implantar un sistema de tres hilos que permita la circulación de trenes de distintos anchos en un mismo tramo. Los trabajos se han completado con el montaje de nuevas travesías (cruzamientos sin agujas) y aparatos de ancho mixto, la instalación de pórticos y tendidos de electrificación acordes a la nueva disposición de vías, y la actualización de los sistemas de seguridad y comunicaciones.

También se ha ejecutado un nuevo paso bajo vías para los maquinistas en la estación técnica de Hortaleza. Todas estas actuaciones se han realizado manteniendo operativo el servicio de Cercanías, lo que supone un importante desafío técnico y de planificación. Próximas actuaciones En los próximos meses está prevista la ejecución de los trabajos de nivelación, perfilado y soldaduras en unos 2.100 metros de vía doble, la colocación de los postes de catenaria restantes y el tendido de la línea aérea de contacto (LAC) en este tramo.

También se abordará la carga de software en el enclavamiento de alta velocidad (el dispositivo que facilita la circulación ferroviaria al controlar el correcto funcionamiento de todos los elementos instalados en las vías), la instalación del equipamiento de seguridad y comunicaciones en el tramo en ancho estándar y los correspondientes trabajos de remate.

A continuación, Adif acometerá la instalación de la nueva aguja de conexión con la red de alta velocidad, junto con la carga definitiva de software en el enclavamiento de Alta Velocidad, un paso clave para la puesta en servicio de esta nueva conexión ferroviaria con el aeropuerto.