Arranca este martes la huelga indefinida en escuelas infantiles de la región para reclamar mejoras laborales

Archivo - Un niña juega en una de las instalaciones de la nueva Escuela Infantil Municipal Las Golondrinas, a 6 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y CGT han convocado este martes una huelga indefinida en todos los centros educativos que imparten primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Madrid con el fin de reclamar mejoras laborales, la reducción de ratios por educadora y una mayor inversión pública.

Con esta movilización, que también apoya CC.OO, buscan denunciar la "falta de atención institucional" hacia el primer ciclo de Educación Infantil, entre los 0 y 3 años. La huelga se mantendrá "el tiempo que sea necesario" hasta que se produzcan mejoras que "permitan garantizar una educación de calidad".

Entre sus principales reivindicaciones, reclaman la inclusión del primer ciclo de Educación Infantil en la nueva ley educativa y una reducción de las ratios por aula "acorde a las necesidades de la primera infancia". Es decir, tres bebés por educadora, cinco niños y niñas de 1 a 2 años y seis de 2 a 3 años.

Asimismo, exige la regulación de los servicios de atención temprana dentro del sistema educativo, con ratios específicas para los distintos perfiles profesionales: 200 alumnos por orientadora, 100 por pedagogía terapéutica, 150 por maestro de audición y lenguaje y 300 por profesorado de servicios a la comunidad.

Otra de las demandas es el reconocimiento de las profesionales del sector de gestión directa como personal docente en lugar de personal laboral. También exige salarios "dignos" mediante complementos que equiparen las condiciones con las de los modelos de gestión directa.

A ello se suma la petición de una mejora en el mantenimiento de las infraestructuras para "garantizar espacios seguros para la infancia" y una mayor inversión pública que "permita avanzar hacia el acceso universal y gratuito al primer ciclo de Educación Infantil".

UGT CONVOCA SOLO EL MARTES

Por su parte, UGT Servicios Públicos también ha convocado la huelga para el personal afectado por el XIII Convenio de Educación Infantil, pero solo desde las 0 hasta las 23.59 horas de este martes, en las escuelas infantiles de gestión indirecta y titularidad autonómica.

El sindicato ha pedido a las administraciones no prorrogar los actuales contratos de gestión de las escuelas infantiles de gestión indirecta. Considera que la estabilidad de los proyectos educativos "depende de sus profesionales, no de la empresa adjudicataria". "Sin condiciones laborales dignas, no puede hablarse de calidad ni de continuidad educativa", ha recalcado.

También ha recordado que las mejoras salariales del convenio "no pueden sostenerse con los contratos actuales", por lo que ve "necesario" un nuevo proceso de licitación que actualice los pliegos y garantice condiciones adecuadas.

ACCIONES

Según ha informado la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, las trabajadoras realizarán este martes una concentración frente al Ministerios de Educación, a las 12 horas y otra protesta el miércoles, a la misma hora, ante la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Finalmente, el jueves, a las 18 horas, realizarán una performance en la Plaza de Callao para "visibilizar su precariedad laboral".

La convocatoria cuenta con el apoyo de la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles y de colectivos del sector en distintas comunidades autónomas, que "respaldan las reivindicaciones en defensa de unas condiciones dignas para las profesionales y una educación de calidad para la primera infancia".

LA COMUNIDAD DICE QUE ES UN CONFLICTO LABORAL

Hace unas semanas, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, afirmó que la huelga prevista para este martes se enmarca en un conflicto de las trabajadores con las empresas contratantes, por lo que espera una negociación "fructífera".

"Es un conflicto laboral, son unas reivindicaciones que están haciendo las trabajadoras de las escuelas infantiles frente a sus empresas contratantes", señaló la responsable educativa madrileña en declaraciones a los periodista.

En concreto, subrayó que desde la Comunidad de Madrid espera que mejoren sus convenios colectivos y alcancen acuerdos en sus negociaciones. "Y lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio", insistió.