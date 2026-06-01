Arranca la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid: Lengua y Filosofía, las primeras pruebas para los estudiantes

Archivo - Alumnos repasan apuntes antes de realizar el primer examen de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). Unos 40.000 estudiantes madrileños se presenta - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza este lunes en la Comunidad de Madrid con las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía, cuyos exámenes se realizarán en las seis universidades públicas.

Un total de 42.047 alumnos se examinarán hasta este jueves. De ellos, 13.424 lo hacen en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 10.341 en la Autónoma (UAM), 6.348 en la Carlos III (UC3M), 5.595 en la de Alcalá de Henares (UAH), 4.510 en la Rey Juan Carlos (URJC) y, por último, 1.829 en la Politécnica (UPM).

Tras las pruebas de Lengua y Filosofía, el martes será el turno de Primera Lengua Extranjera e Historia de España, y miércoles y jueves tendrán lugar las optativas y materias de modalidad.

Los horarios de las pruebas serán de 9.30 a 11 horas, de 12 a 13.30 y de 16 a 17.30. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar. El viernes se habilitará para resolver incidencias o casos en los que un aspirante no haya podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria.

Los resultados de los exámenes se darán a conocer el jueves 11 de junio, a partir de las 12 horas, y el período de revisión estará abierto los días 12, 15 y 16 de junio, según ha detallado la Complutense en un comunicado.

90 MINUTOS DE EXÁMEN

Cada materia presentará un modelo único del ejercicio, aunque se podrán elegir algunos apartados entre varias preguntas. Deberán responderse en un máximo de 90 minutos y podrán ser cerradas, semi construidas o abiertas, siempre y cuando las dos últimas supongan al menos un 70% del total.

El diseño deberá incluir como mínimo un 20% de cuestiones de carácter competencial, y se conservan las orientaciones y criterios de evaluación y corrección que ya fueron informados a comienzos del curso.

Por su parte, aquellos inscritos que no puedan concurrir en esta convocatoria por circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas podrán acogerse a la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre 30 de junio y el 2 de julio, contando con el 3 de julio para coincidencias e incidencias.

SISTEMA DE CORRECCIÓN

En cuanto al sistema de corrección de los exámenes, la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid aprobó emplear múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 para una valoración "más precisa" del desempeño del alumnado.

Además, los modelos de exámenes aplicarán casi el 70% de los criterios propuestos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Madrid se sitúa así entre las regiones que han logrado una mayor adaptación tras el proceso de armonización impulsado por los rectores para "avanzar hacia una mayor homogeneidad entre las pruebas de las distintas comunidades autónomas".

SIN DETECCIÓN DE IA

La Región de Murcia, Galicia, Cataluña y Aragón aplicarán medidas de rastreo de redes y frecuencias para evitar que los alumnos copien y vetar el so de Inteligencia Artificial (IA) durante el examen de la prueba de acceso a la universidad.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los centros universitarios tienen la competencia para llevar a cabo estas medidas. Desde la Complutense consideran que esta decisión debe salir de "una reflexión profunda y compartida en el ámbito universitario".

"Quizás aleatoriamente se realicen controles de frecuencias, sin interrumpir el normal desarrollo de la prueba algo que es complejo en aulas grandes, siguiendo un claro protocolo de actuación en el caso de detección de posible fraude, que garantice los derechos del estudiantado y el control de la prueba, como también hacemos en los demás casos más clásicos de fraude académico y de suplantación de identidad", han señalado.