Archivo - Varias personas salen de un vagón en la estación de metro de Gran Vía - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles, en la reunión del Consejo de Gobierno, la contratación de los trabajos para renovar los sistemas de aire acondicionado de los trenes de la serie 2000-A que circulan por la Línea 1 de Metro, por un importe de 3,4 millones de euros.

Este acuerdo permite iniciar el procedimiento de adjudicación de las tareas, cuyo plazo de ejecución será de nueve meses, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El contrato contempla la sustitución de 720 componentes de climatización, de los que 360 son baterías condensadoras y otros tantos, evaporadoras. Los recambios se fabricarán conforme a las características técnicas y la antigüedad de los equipos.

La intervención tiene como objetivo recuperar sus prestaciones originales y mantenerlos en condiciones adecuadas durante la vida útil restante de los convoyes. Con ello se pretende mejorar su fiabilidad y disponibilidad, así como la climatización, especialmente durante los meses de altas temperaturas.

De cara al próximo verano, Metro realizará también una revisión integral del aire acondicionado de esta flota para comprobar su estado general y complementar las labores habituales de mantenimiento.