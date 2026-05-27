Arranca la tramitación de la nueva Ley de medidas contra la Hiperregulación para la simplificación normativa

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Corre - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la nueva Ley de medidas contra la Hiperregulación, una iniciativa orientada a favorecer el crecimiento y la competitividad de la economía mediante la simplificación normativa y la reducción de cargas administrativas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública previa de este anteproyecto de ley, ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

El objetivo es dotar al ordenamiento jurídico regional de herramientas eficaces para agilizar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración, evitando "excesos normativos que puedan dificultar de forma injustificada el libre ejercicio de la actividad económica o la unidad de mercado".

También persigue fomentar la atracción de inversión mediante una reducción sustancial de los plazos administrativos necesarios para la implantación de proyectos empresariales, optimizando la actuación pública frente a trámites lentos o fragmentados.

Este trámite permitirá recabar las aportaciones de ciudadanos y organizaciones potencialmente afectadas por la futura norma, con el objetivo de que el texto definitivo responda a las necesidades reales de la sociedad madrileña.

En los últimos cinco años, se han simplificado o eliminado 540 normas, como la modificación de la Ley del Suelo para facilitar la obtención de licencias y reducir los plazos de tramitación o, en materia de Familia, la extensión del uso de las declaraciones responsables para acceder a la red de servicios sociales.

La consulta pública previa de la nueva Ley contra la Hiperregulación estará disponible próximamente en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.