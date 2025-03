Arrancan las obras en plaza de Santa Ana entre críticas por la tala de árboles: Más Madrid irá al Defensor del Pueblo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación del aparcamiento en la plaza de Santa Ana de la capital han arrancado entre las críticas de Más Madrid, que irá al Defensor del Pueblo por "una tala indiscriminada de más de 25 árboles de gran porte y con muchos años".

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, desde la céntrica plaza, donde ha criticado al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida por "volver a aplicar la motosierra sin buscar alternativas a esta vía cuando era su obligación".

"Hoy comprobamos 'in situ' la hipocresía de este gobierno que ayer recibía una medalla por la calidad arbórea de la ciudad y ahora aplica la motosierra para hacer las obras más baratas, es decir, para nunca proteger el patrimonio verde de Madrid", ha lamentado.

La líder de la oposición en el Consistorio ha subrayado que "hay alternativas a esta tala que se ha producido". Ha señalado que "no se ha hecho ningún informe que plantee que esta es la única alternativa" y ha cargado contra "las falsas promesas de replantación".

"No hay viabilidad de replantación de árboles de este tamaño. La realidad es que estos árboles no van a seguir adelante y no van a seguir vivos. El resultado final de esta obra, hecha a imagen, semejanza, deseo e interés del empresario que gestiona este parking público pero privatizado por el Gobierno municipal, es hacer una obra para hacerlo aún más rentable. Es el único interés que ha primado en esta obra", ha lanzado.

"MÁS DE 25 ÁRBOLES TALADOS"

Maestre ha indicado que "a simple vista, son más de 25 los ejemplares talados que no van a poder ser trasplantados". Ha criticado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, por "sus palabras vacías que solo aguantan el papel y que se dan de bruces con la realidad".

Se refiere a la declaraciones del delegado sobre que las talas de árboles en la plaza de Santa Ana se limitarán a un par de ejemplares. Además, defendió es "una obra absolutamente imprescindible" porque hay que llevar a cabo tareas de ampliación en esa plaza y la remodelación del parking, que se construyó en 1966.

"Para hacer la obra más barata, han talado todos los árboles de la plaza de Santa Ana. Esa es una realidad que cualquiera que venga aquí y lo mire con sus ojos lo puede comprobar. No damos por bueno que esta sea la única vía de talar y de reducir aún más el patrimonio verde de la capital. Nosotros vamos a seguir defendiendo que hay muchas más alternativas para realizar obras que son necesarias y que es una obligación", ha recalcado.

CRITICA "LAS OBRAS BARATAS"

Maestre ha insistido en que esta vía "responde al interés de una persona que va a hacerse más rica gestionando un servicio público privatizado por el gobierno del PP". También ha remarcado que "no es viable trasplantar árboles de este calibre".

"El Ayuntamiento nos da la razón a nosotros y a los vecinos que llevan más de dos años peleando aquí para mantener sus árboles que tienen más de 50 años. El Defensor del Pueblo tiene que analizar si sobre lo escrito del Consistorio cabe un reproche legal que nosotros podamos lanzar en los tribunales", ha manifestado.

La portavoz de Más Madrid ha apuntado en que "confía en muy poco" en lo que diga Carabante después de talar "más de 25 árboles de gran porte y de muchos años para sustituirlos por hormigón". "Es lo que ha pasado en Madrid Río o donde el Ayuntamiento prioriza hacer las obras más baratas a costa de reducir el patrimonio verde de la ciudad", ha concluido.