Arroyomolinos denuncia ante la Guardia Civil el robo de cobre y pide colaboración ciudadana

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Arroyomolinos - AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el constante robo de cobre que se registra en la red de alumbrado público, por lo que ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar a los ladrones.

Según ha informado en un comunicado, el Gobierno local tiene constancia de que los ladrones manipulan las arquetas de las farolas en horario diurno para evitar el riesgo de sufrir una electrocución, de que actúan uniformados para dar a entender que son trabajadores de una compañía eléctrica y de que utilizan material específico para el manejo del alumbrado.

El alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, ha ordenado a la Policía Local que intensifique la vigilancia en distintos lugares del municipio para tratar de detener a los infractores y ruega a todos los vecinos que se comuniquen de inmediato con la Guardia Civil (en el teléfono 062) o con la Policía Local (092) para informar sobre cualquier actividad que exista en torno a una farola.

Sobre el terreno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad identificarán a todas las personas que manipulen cualquier instalación relacionada con el suministro energético de redes locales.

En ese mismo lugar, constarán si se trata de una intervención previamente programada y desarrollada por operarios de una compañía eléctrica o, por el contrario, de una actuación delictiva.

En su artículo 235, el Código Penal castiga con la pena de prisión de uno a tres años los hurtos de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general y se cause un quebranto grave a los mismos.

Más allá de estos apuntes, el Ayuntamiento de Arroyomolinos trabaja estos días, en coordinación permanente con la empresa suministradora de energía, para restablecer el fluido en las farolas que hayan sido vandalizadas.