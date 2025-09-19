Artistas de más de 20 nacionalidades se dan cita en Hispanidad: 200 actividades y un gran concierto de Gloria Estefan

Archivo - La cantante Gloria Estefan interviene durante la presentación de la programación de Hispanidad 2025, en la Real Casa de Correos, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La banda Bomba Estéreo actuará el 12 de octubre en la Plaza de España

La Comunidad de Madrid celebrará del 3 al 12 de octubre Hispanidad 2025 que, en su quinta edición, contará con más de 200 actividades para todos los públicos; 70 escenarios, distribuidos por diferentes puntos de la región, y artistas procedentes de 23 nacionalidades, destacando el gran concierto que dará Gloria Estefan en la plaza de Colón.

El Ejecutivo autonómico ha activado ya en su página web toda la programación, con horarios y los espacios que acogerán cada fecha. Bajo el lema 'Todos los acentos caben en Madrid' y con Repsol como entidad colaboradora, esta cita reunirá propuestas de música, literatura, cine, danza y folclore, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La cantante, actriz y compositora Gloria Estefan ofrecerá el domingo 5 de octubre un concierto gratuito en la plaza de Colón, donde interpretará los grandes éxitos de su trayectoria profesional, coincidiendo con el 50 aniversario de su carrera.

Entre las actividades principales, destaca la Gran Cabalgata de la Hispanidad, que recorrerá la Gran Vía madrileña esa misma tarde, con carrozas representativas de Madrid, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Ecuador y República Dominicana, y del resto de delegaciones representadas en este evento internacional.

Igualmente, la tarde del 12 de octubre la banda colombiana Bomba Estéreo presentará lo mejor de su repertorio en la Plaza de España con su característica variedad de propuestas y géneros, desde jazz latino a la música clásica, pasando por ritmos urbanos o el folclore más tradicional.

Argentina, como país invitado, estará representada este año con: Miranda!, Babasónicos, Dillom, Kevin Johansen + Liners + The Nada, OnOff o Karina La Princesita, ente otros. Además, el tango tendrá su espacio con una muestra en Matadero, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, que también ofrecerá un espectáculo pirotécnico en la Plaza de Cibeles.

Asimismo, destacan otras actuaciones como la del músico cubano Eliades Ochoa, figura del legendario Buena Vista Social Club; el productor Alizzz; o el concierto Hispanidad Urbana, con Bon Calso, Aleesha y Chita. Completan la programación nombres como el dominicano Henry Méndez, el Ballet Flamenco de Madrid, El Twanguero con Soñando California, o la fiesta musical Los 40 Global Show.

Además, se subirán a los escenarios artistas como la mexicana Silvana Estrada, María José Llergo, Los Estanques & El Canijo de Jerez, Niña Polaca, Mocedades, Los Panchos o el gran espectáculo del Corral de la Morería, entre muchos otros. Los conciertos también recalarán en salas de Madrid en Vivo como el Café Berlín, Silikona o el Rincón del Arte Nuevo, entre otras, así como en espacios como el Museo Cerralbo, la Casa Museo Lope de Vega, el Centro Cultural Paco Rabal o el Parque de Santander.

HOMENAJE A VARGAS LLOSA Y PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA

Dentro de esta programación destaca el ciclo de cine en homenaje a Mario Vargas Llosa que comenzó el pasado 16 de septiembre en la Casa de América, y que se clausurará el 6 de octubre en los Teatros del Canal. Además, la mayoría de las actividades de Hispanidad 2025 serán gratuitas y en ellas habrá espacio para el público familiar, destacando los espectáculos de clown, pasacalles, circo, magia o títeres, que se celebrarán al aire libre en entornos como los Jardines del Palacio de Vista Alegre o el Parque de Santander.

Igualmente, habrá obras de teatro y artes escénicas a cargo de creadores de Argentina, Chile, Venezuela, México o Uruguay, varias de ellas enmarcadas dentro del Festival Surge Madrid en Otoño, en espacios como los Teatros del Canal o el Teatro La Abadía. Y también exposiciones en la Sala Alcalá 31, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo o la Biblioteca Regional, así como en las galerías de ArteMad.

Asimismo, se podrán realizar visitas guiadas a la Sociedad Cervantina o disfrutar de conciertos, espectáculos de danza o conferencias en espacios como Caixaforum, la Fundación Mapfre, la Real Fábrica de Tapices, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo Cerralbo, la Casa México o la Galería de las Colecciones Reales.

La compañía colaborará con la Comunidad de Madrid suministrando energía a partir de combustible 100% renovable para los conciertos y la Gran Cabalgata de la Hispanidad. En la plaza de Colón y la Plaza de España, se instalará el Escenario Repsol Hispanidad, que funcionará con un sistema de energía solar.