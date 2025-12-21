Asaltan un supermercado de San Blas y roban vinos y quesos valorados en 1.500 euros

Archivo - Palma. De Calle. Una Noche De Patrulla Con La Policia Nacional - POLICÍA - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han asaltado un supermercado en el distrito de San Blas y se han hecho con un botín de botellas de vino y quesos valorados en 1.500 euros, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este sábado cuando dos individuos accedieron a un supermercado de la cadena Dia forzando la valla, lo que hizo sonar la alarma.

Cuando los agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar, los asaltantes habían huido del establecimiento. Según las imágenes de seguridad, dos hombres encapuchados accedieron al local y se hicieron con el botín.

Los responsables del establecimiento han echado en falta botellas de vino y quesos por valor de 1.500 euros, según las primeras estimaciones. De momento, no hay detenidos y el caso está en manos de Policía Judicial.