La Asamblea abre un proceso sancionador a la diputada de Más Madrid que ironizó con quemar la Real Casa de Correos

Archivo - La diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Jimena González - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha abierto un proceso sancionador a la diputada de Más Madrid Jimena González por su intervención en el Pleno en la que ironizó con la quema de la Real Casa de Correos.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias, que han precisado que esta iniciativa partió de un escrito presentado por el PP tras la sesión plenaria del 22 de octubre.

En ese Pleno González cuestionó si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prefería "la vía francesa" a la acampada "pacífica" de la Puerta del Sol por la vivienda y que "la gente entre en la Real Casa de Correos y le prenda fuego".

"Si tan molesta está la señora Ayuso, si tanto le molesta la gente que está concentrada en Sol para reclamar el derecho a una vivienda digna de manera totalmente pacífica y cívica, a lo mejor prefiere la vía francesa y prefiere que la gente entre en la Casa de Correos y le prenda fuego", lanzaba la parlamentaria en una réplica en la que defendía el derecho a la huelga.

Ante ello, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, advirtió de que estas expresiones eran "en extremo graves" y que podía deducirse de ellas una incitación a la violencia. Pidió que las retirase, algo que la parlamentaria regionalista no hizo.

La propuesta del PP plantea que se incoe un expediente sancionador por la infracción del artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Este establece como infracción de los deberes de loas Diputados el atentado contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra.

El procedimiento será instruido por la diputada del PP María Josefa Martínez de la Fuente, "con el fin de garantizar el derecho de audiencia y de defensa de la afectada". Entre las posibles sanciones figuran el apercibimiento o la suspensión de determinados derechos parlamentarios durante un periodo de hasta 30 días.

Este sería la tercera vez que la Asamblea amonestase a uno de sus diputados esta legislatura. Los anteriores fueron en primavera de 2024 a la entonces portavoz de Vox en la Cámara, Rocío Monasterio, por votar doble (15 días sin sueldo) y en otoño del mismo año al diputado de Más Madrid Pablo Padilla por simular disparar en el Pleno (18 días sin sueldo). En ambos casos la instructora fue la ahora consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.