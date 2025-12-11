La Asamblea aprueba este jueves la Ley de Hacienda y reconoce al IE como universidad privada

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprobará este jueves con la mayoría absoluta del PP la modificación de la Ley de Hacienda impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y reconocerá también al IE como universidad privada en un Pleno en el que también estará en el foco la polémica del Hospital de Torrejón y Ribera Salud.

En el caso del Proyecto de Ley de Hacienda, se someterá a votación el dictamen de la Comisión con el que se aprobará de forma definitiva este texto que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, calificó de "imprescindible" en el debate de las enmiendas a la totalidad, al entender que garantiza "la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas" y adapta a la Comunidad al marco normativo europeo y a los "retos del Siglo XXI".

El objetivo de la nueva norma es actualizar y reunir toda la legislación en una única norma para "evitar duplicaciones y contradicciones" y dotar de "coherencia" y sistematizar todas las disposiciones legales en materia financiera, "facilitando su comprensión y conocimiento".

RECHAZO EN BLOQUE DE LA OPOSICIÓN

En cambio, desde la oposición se ha criticado duramente esta norma. La diputada de Más Madrid Marta Lozano ha cargado en declaraciones a Europa Press contra una ley que "atenta contra la independencia funcional" de la Cámara de Cuentas, que "relaja las funciones de control y fiscalización de la Intervención General" y modifica la naturaleza de empresas públicas como el Canal de Isabel II.

También ha sido crítica la parlamentaria de Vox Ana Cuartero, que ha advertido a Europa Press de que su formación no apoyará normas que "promuevan el federalismo", como considera que pasa en este caso. Ha reclamado que la normativa autonómica se rija por el "principio de lealtad a España".

Por su parte, en el debate de las enmiendas el socialista Daniel Rubio tachó el Proyecto de "artículo 155 en toda regla" a la gestión económica de la Comunidad de Madrid y puso en el centro también a la Cámara de Cuentas.

RECONOCIMIENTO DEL IE COMO UNIVERSIDAD PÚBLICA

En el Pleno también se abordará la Ley de Reconocimiento del nuevo centro universitario del Instituto de Empresa (IE Universidad Madrid), que incorporará nuevas disciplinas como Arquitectura y Diseño, Ciencias y Tecnología o Relaciones Internacionales.

La Comunidad de Madrid arrancaba este proceso en mayo, después de conocerse el real decreto impulsado por el Gobierno de España para endurecer los requisitos para las universidades privadas. Un texto que el Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso recurría hace unas semanas ante el Tribunal Supremo al entender que es "arbitraria" y que vulnera competencias autonómicas.

La universidad también estará presente con una interpelación al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en la que Más Madrid le preguntará sobre la universidad pública tras la huelga de noviembre y el proceso de elaboración de la futura Ley de Universidades.

EL HOSPITAL DE TORREJÓN, EN EL CONTROL A AYUSO

Estas iniciativas del Ejecutivo regional se aprobarán en un Pleno que arrancará con la sesión de control a la presidenta de la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso, en la que Vox preguntará por la situación de marginalidad en la región y PP sobre su política fiscal.

La izquierda, por su parte, preguntará por el funcionamiento del modelo sanitario público en la autonomía (PSOE) y sobre si considera más eficiente el modelo de hospitales públicos de gestión privada respecto a los de gestión directa (Más Madrid).

Estas preguntas llegan a raíz de la polémica de los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, afirmando que había que "desandar" el camino emprendido en el Hospital de Torrejón de Ardoz para reducir las listas de espera.

A la consejera de Sanidad, Fátima Matute, se le pedirán explicaciones sobre ello, previsiblemente, en la interpelación de Más Madrid sobre política general en materia de promoción de la salud, pero, sobre todo, en su comparecencia a petición del PSOE sobre listas de espera. Tanto PSOE como Más Madrid han llevado a los tribunales la polémica del Hospital de Torrejón.

Este martes Matute se reunía en la Consejería con responsables de Ribera Salud, donde estos cargaron contra unas "gravísimas y falsas acusaciones" y lamentaba que la "crispación política que vive España" perjudique a un "modelo como el de la Comunidad de Madrid, ejemplo de éxito".

La consejera horas antes, en un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, advertía de que su departamento actuará con "contundencia" si se detecta alguna irregularidad, pero también "de forma ecuánime y coherente", sin cerrar la puerta a una rescisión del contrato.

SESIÓN DE CONTROL Y COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Tras las preguntas a la presidenta llegará el turno de las dirigidas a los consejeros que versarán sobre la financiación de los servicios públicos, la IA, las plazas de Formación Profesional, la campaña de la gripe o la protección del patrimonio histórico-artístico de la región.

A continuación se debatirá la aprobación del reconocimiento del IE como universidad privada por lectura única para dar paso a la propuesta de Más Madrid de crear una comisión de investigación sobre la relación entre la Comunidad y Madrid Network.

Concretamente se debatirá el escrito de oposición presentado por el PP que dará carpetazo a la iniciativa impulsada por la formación regionalista. Más Madrid criticaba en octubre la "opacidad" alrededor de esta empresa y afirmaba que había aportado 1,8 millones de euros a Equipo Económico --gabinete del exministro Cristóbal Montoro investigado por presunta corrupción--.

Más Madrid afirmaba que desde 2018 Madrid Network no desembolsa las cuotas de devolución de los 80 millones de euros de préstamo que la Comunidad le traspasó a la entidad y "sin clarificar qué empresas se beneficiaron".

El PSOE también ha puesto esta compañía en la diana y ha llevado al Tribunal Constitucional (TC) la negativa de la Mesa de la Asamblea a permitir sus iniciativas sobre esta empresa en la Cámara de Vallecas al tiempo que ha exigido que el Ejecutivo regional publique las cuentas tras el fallo en ese sentido del Tribunal Supremo (TS).

Desde el PP se ha cargado en reiteradas ocasiones contra lo que consideran el uso de "una asociación privada" para poner una "cortina de humo" o establecer "paralelismos con la situación actual" en el Gobierno central de Pedro Sánchez, al tiempo que insisten en que lo que se pide es investigar cuestiones de legislaturas pasadas.

REBAJAS FISCALES Y CENTROS UNIVERSITARIOS ADSCRITOS, EN LAS PNL

Tras ello será el turno del debate del dictamen de la Ley de Hacienda al que seguirán las citadas interpelaciones y la comparecencia de Matute. Por último, llegarán las Proposiciones No de Ley (PNL) donde Vox buscará que la Cámara pida a la Comunidad que reclame al Gobierno central una batería de rebajas fiscales en IRPF, IVA de productos básicos o la supresión del Impuesto Especial sobre la Electricidad y el impuesto sobre Hidrocarburos en las facturas de luz y gas para los hogares.

En este punto volverá de nuevo a debatirse sobre el sistema universitario madrileño. Será en una PNL del PSOE que reclama un procedimiento objetivo y transparente para el reconocimiento de nuevos centros universitarios adscritos que incluya, entre otros, una justificación expresa de su necesidad.

Los socialistas presentaban esta iniciativa después de que se reconociera a ICAM Universidad como centro adscrito de la Universidad Complutense de Madrid. Destacaban entonces el papel del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM) en la causa que condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos del novio de Ayuso, Alberto González Amador.