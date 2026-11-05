La Asamblea aprueba la Ley de Abogacía de la Comunidad de Madrid que busca modernizar y mejorar sus servicios jurídicos

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado con los votos a favor de PP y Vox la Ley de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que busca modernizar la organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos autonómicos.

El Pleno ha dado 'luz verde' al dictamen de la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de esta norma que, entre sus principales novedades, establece que el Abogado General debe pertenecer a un cuerpo de letrados de las administraciones públicas, preferentemente de la Comunidad de Madrid, y acreditar, al menos, diez años de experiencia.

También busca fortalecer la estructura interna de este órgano, diferenciando las funciones de asesoramiento jurídico de las de representación y defensa de los intereses públicos ante los tribunales. Para ello, contará con las Direcciones de Asesoramiento Jurídico y de Litigios.

Para defenderla ha tomado la palabra el diputado 'popular' José Virgilio, quien ha explicado que, frente a una izquierda que le gustaría tener "un cuerpo de letrados politizado", este proyecto de ley busca reforzar la Abogacía General de la Comunidad y dar más seguridad a los letrados autonómico adaptando a 2026 su trabajo.

Desde 1999 ha explicado que el número de funcionarios adscritos a la Abogacía de la Comunidad "ha aumentado mucho" ha habido un gran incremento incremento de los asuntos a tratar, tanto consultivos como procesales.

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

El diputado del PSOE José Luis Sánchez ha criticado de nuevo esta norma porque entiende que "ni moderniza, ni actualiza", sino que lo que hace es facilitar un "mayor control por parte del Gobierno" de España de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

"No tiene ningún sentido", ha apuntado el diputado del PSOE, quien ha matizado, además, que si se quieren mejorar las retribuciones de los letrados, esta medida se toma a través de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid o con acuerdos sectoriales "como se ha hecho en otros colectivos".

Para el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca entiende que la ley muestra que el PP de Madrid entienden las instituciones "como un cortijo" en el que aplicar "sus políticas autoritarias, despóticas y caciquiles".

Considera que el Ejecutivo autonómico hace un "uso espurio" de la Abogacía de la Comunidad de Madrid y ha puesto como ejemplo cuando se anunció que se querellarían contra las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot, y PSOE, Mar Espinar, por "hacer la oposición", contra "bomberos que estaba ejerciendo el derecho a huelga" o contra los manifestantes de la Puerta del Sol.

VOX COMPARTE SU "FILOSOFÍA POLÍTICA"

De su lado, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríqez de Luna, ha mostrado su postura a favor porque actualizar esta ley es "algo razonable" y porque comparten su "filosofía política", si bien ha criticado la "efervescencia legislativa a la madrileña" del Gobierno regional.

Si bien ha señalado que le gustaría que hubiera una ley general de Abogacía de carácter nacional, ha puesto el foco en que los servicios jurídicas de la Comunidad deben estar "en las antípodas" de la actuación que está haciendo el Gobierno de España con la "instrumentalización" de este cuerpo a nivel nacional.