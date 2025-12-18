La Asamblea debate desde el jueves los Presupuestos de 2026 de más de 30.000 millones y con 22 enmiendas de la oposición

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid debate este jueves y viernes la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 --de más de 30.000 millones-- que en esta ocasión han incorporado en el trámite parlamentario 22 enmiendas parciales de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) y 3 del PP.

La primera de las dos jornadas arrancará a las 10 horas y se prevé que concluya bien entrada la noche. En ella se debatirán las Cuentas autonómicas sección a sección --con un máximo de una hora por cada una de ellas--.

Así los parlamentarios de las distintas áreas irán contraponiendo sus modelos en los distintos ejes que componen la política madrileña, desde la Cultura a la Vivienda, la Educación o la Sanidad. En áreas como estas dos últimas es previsible que la oposición utilice la actualidad para cargar contra el Gobierno regional.

Los parlamentarios irán puntualizando las cuentas hasta que el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, suspenda la sesión hasta el día siguiente. El viernes, si hubiera concluido ya el debate de todos los capítulos, sería el turno de los grupos parlamentarios de menos a mayor por un tiempo de 10 minutos con posibilidad de réplica de 5.

Como cada año el debate lo cerrará la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, que contará con 10 minutos de intervención a los que podrán replicar los partidos. Tradicionalmente la consejera utiliza este turno para agradecer el trabajo del personal de su Consejería y de las distintas ramas del Gobierno autonómico para elaborar las Cuentas. Luego se votará el dictamen de la Comisión de Presupuestos y las enmiendas que se mantengan vivas.

En esta ocasión los Presupuestos superan por primera vez los 30.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% con respecto al año anterior, con especial incremento en Sanidad.

Contará con una inversión de casi 50 millones diarios para su sanidad y educación públicas. Se superan por primera vez los 30.000 millones de euros (30.663,6) con récord de 23.996 millones para políticas sociales (9 de cada 10 euros), han detallado.

En concreto, las cuentas públicas madrileñas, que crecen un 6,98% con respecto a 2025, han recibido el aval de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha validado tanto sus previsiones como su metodología, han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

Los principales incrementos en 2026 son para Sanidad (+549,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9), sumando entre las tres Consejerías un avance anual de más de 1.000 millones. Sanidad y Educación son los departamentos con mayor presupuesto para el año próximo al rozar los 18.000 millones, el 58,6% del total. Por su parte, Vivienda, Transportes e Infraestructuras, descontando el efecto de los fondos europeos, registra también un sustancial aumento de 160 millones de euros.

ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN

El PP ha aceptado en el trámite parlamentario 22 enmiendas a los grupos de la oposición, concretamente 10 para los socialistas, 7 de Vox y 5 de Más Madrid.

Según han trasladado a Europa Press estos últimos, los 'populares' han accedido a aumentar el número de atenciones en municipios por la oficina móvil, formación a federaciones, entrenadores y deportistas en materia de acoso en el deporte; una campaña de sensibilización ciudadana sobre la problemática de las especies exóticas en Madrid; o la promoción del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada.

Al PSOE, han trasladado a Europa Press los socialistas, han recibido el visto bueno para 10 enmiendas --tres transaccionales--, entre las que han destacado la formación en los centros de salud sobre el uso de las aplicaciones y app sanitarias destinadas a la ciudadanía; el refuerzo y desarrollo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarlo a los procesos asistenciales en base a la realidad epidemiológica de las trabajadoras y trabajadores de Atención Primaria; fortalecer las estrategias y programas orientados a la protección de la salud de la población, con especial atención a los factores ambientales y los riesgos emergentes asociados al cambio climático; y el mantenimiento y mejora del zona Arco Verde de Pinto.

Por último, a Vox le han aprobado un estudio de viabilidad de centro de Formación Profesional en Moraleja de Enmedio (30.000 euros); auditoría resultados en función de la ratio de alumnos por clase (150.000 euros); un estudio para la instalación de un centro de FP en Rivas (80.000 euros); la creación de un Plan Regional de Impulso para el aprovechamiento y valoración de la biomasa forestal (400.000 euros); la creación de un plan de activación de cooperativas mixtas de generación y consumo de energía; y un estudio de las necesidades de formación de las madres desempleadas que permita su incorporación en el mercado laboral.

Los grupos parlamentarios de la oposición han afirmado a Europa Press que mantendrán vivas para la votación final todas las enmiendas que no fueron aprobadas en comisión.